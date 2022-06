Ekstra Bladet erfarer: Rösler bliver ny cheftræner i AGF

AGF har fundet afløseren for David Nielsen.

Rygterne har svirret et stykke tid, og her på Ekstra Bladet har vi tidligere nævnt, at Uwe Rösler var topkandidat som ny cheftræner i Smilets By.

Nu er Rösler manden, der skal bringe AGF på vej tilbage mod toppen af Superligaen, erfarer Ekstra Bladet.

Det er en erfaren træner, som sportschef Stig Inge Bjørnebye henter til AGF.

En træner, som Bjørnebye kender fra Röslers fortid som træner i flere norske klubber: Lillestrøm, Viking og Molde.

'Du fik smilet tilbage - Aarhus elsker dig', lød det fra AGF's fans, da David Nielsen stoppede, ét år før kontrakten udløb. Nu afløses han af Uwe Rösler.

Rösler står over for en kæmpe opgave i AGF, hvor han sportsligt skal bringe klubben på rette kurs igen efter et år, hvor nedrykningen kom tæt på til trods for investeringer sidste sommer i spillertruppen på mere end 40 mio. kr.

Uwe Rösler huskes specielt fra sin aktive karriere for sine fire år hos Manchester City, hvor han som forward scorede 50 mål for klubben.

I den aktive karriere var han blandt andet også i Kaiserslautern, Southampton og Dynamo Dredsen.

Efter at karrieren var slut, kastede han sig over trænergerningen, hvor han fra juni 2018 til december 2019 stod i spidsen for Malmö FF.

I den sæson var han med til samlet at besejre FCK i Europa League. FCK gik dog videre fra gruppen på trods af nederlagene til Röslers mandskab.

Uwe Rösler skal bringe AGF på rette sportslig kurs igen. Foto: Jens Dresling.

Den 53-årige tysker har også haft ansvaret i Molde, Brentford og senest i Fortuna Düsseldorf, som han stoppede hos i sommeren 2021. Det seneste år har han holdt pause fra trænergerningen.

Hvis alt går efter planen, bliver Uwe Rösler præsenteret i AGF meget snart. Måske i dag eller i morgen.

AGF starter træningen torsdag 16. juni forud for den nye sæson.