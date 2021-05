Europa-klar: - Ambitionen er et gruppespil

Det var med det absolut yderste af neglene, at AGF holdt fast i sin Europa-billet fredag aften.

AaB var sekunder fra at løbe med det hele i Mickey Mouse-kampen, men det afholdt ikke AGF's nye sportschef, Stig Inge Bjørnebye, fra at melde gange offensivt og ambitiøst ud om aarhusianernes europæiske ambitioner i den ny sæson.

- Ambitionen er helt klart et gruppespil. Det bør være en mulighed, og det er vigtigt for hele klubben at præstere godt i Europa, lød det fra Stig Inge Bjørnebye, der erkender, at der er mange spørgsmålstegn i den kommende sommer.

- Jeg får travlt. Det vidste jeg, da jeg takkede ja til jobbet. Og selvfølgelig kommer ambitioner og trup til at skulle spille sammen, men når du spørger, hvad målet er, så må jeg svare, at for en klub som AGF, så er det et europæisk gruppespil.

AGF i Europa AGF træder ind i Conference Leagues anden kvalifikationsrunde og skal vinde i alt tre dobbeltopgør for at komme i gruppespillet. AGF er seedet i første runde og kan møde for eksempel Häcken, Dynamo Brest eller NSI Runavik. Der er lodtrækning til Conference Leagues anden kvalifikationsrunde 16. juni, og kampene afvikles 22. og 29. juli.

David Nielsen glæder sig til at revanchere Europa-mareridtet mod Mura. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Skagboen David Nielsen tog chefens ord helt roligt. Cheftræneren var lykkelig over at kvalificere sig til Europa i første ombæring og få lov til at tage revanche for mareridtet mod Mura sidste år.

- Det var pisse dårligt mod Mura, men det havde godt nok heller ikke meget med europæisk fodbold at gøre. Én kamp, udebane, ingen tilskuere osv. Men nu får vi chancen for at revanchere os, og det er jeg stolt over, lød det fra David Nielsen.

Stig Inge Bjørnebye mener, at ambitionen må være at nå gruppespillet. Hvad er din holdning til det?

- Jeg siger i hvert fald ikke, at det ikke kan lade sig gøre. Der er nogle ting, der skal gå op i en højere enhed, også med lodtrækningen, men det er da noget, vi skal gå efter.

Hvis AGF går i gruppespillet i Conference League ligger der en sum og venter på omtrent 30 mio. kr.

