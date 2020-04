Får bøde på 10.000 kroner

AGF har fået en bøde på 10.000 kroner, fordi klubbens direktør Jacob Nielsen råbte skældsord efter dommerBenjamin Willaume-Jantzen i et opgør mod Silkeborg IF på JYSK Park den 9. marts. Det oplyser Fodboldens Disciplinærinstans i en kendelse afsagt 15. april.

Silkeborg IF vandt kampen 2-1, og efter slutfløjt henvendte Jacob Nielsen sig til dommerkvartetten med en aggressiv adfærd. AGF-direktøren råbte blandt andet 'fucking fjols', 'I er så fucking ringe' og 'centrumsøgende nar'

Det fremgår af dommerens redegørelse fra kampen, og Benjamin Willaume-Jantzen har altså fået medhold af Fodboldens Disciplinærinstans.

AGF har en helt anden redegørelse af sagen, der endte med højlydte protester fra århusianerne, fordi midtstopperen Niklas Backman blev udvist i kampen. Jacob Nielsen erkender at have brugt ordet "centrumsøgende", men afviser at have kaldtBenjamin Willaume-Jantzen for en nar og et fjols. I AGF's redegørelse fremgår det også, at Benjamin Willaume-Jantzen har 'udvidet og optrappet' sine anklager.

Hele dommerteamet finder redegørelsen fra AGF fjernt fra virkeligheden, står der videre i kendelsen.

