Får det hvide snit: Tv stopper AGF-program

Det er endegyldigt slut med AGF-dokumentaren 'Mellem håb og håbløshed.'

Efterårets fire afsnit bliver ikke fulgt op af nye afsnit i foråret. Discovery Networks og AGF har i fællesskab vurderet, at samarbejdet ikke skal fortsætte.

- Projektet med AGF stoppede med fire afsnit, som vi er særdeles stolte af, fortæller ledende redaktionschef Christian Thye-Petersen fra Discovery Sport i en sms til Ekstra Bladet.

- Vi havde aftalt en seriel fortælling hen over efteråret, og det kom til at passe med fire, skriver han.

Dokumentar-serien blev lanceret i kølvandet på 'Superliga backstage' fra Randers FC, hvor dramaerne i omklædningsrummet stod i kø i løbet af efteråret 2017 og kulminerede, da Ólafur Kristjánsson kvittede sit job, og iltre Ricardo Moniz tog over.

I forsøget på at få styr på kaos valgte Randers FC at stige ud af tv-serien efter et halvt år, hvilket banede vejen for AGF-projektet. Fra starten var aftalen, at projektet skulle køre efteråret ud, men Discovery havde håb om mere.

Rammen for tv-dokumentaren hos De Hvide blev mere stram end reality tv versionen i Randers FC. Væk var de bitre konflikter fra omklædningsrummet. Det blev i langt højere grad en fortælling om klubben og byen med fokus på enkeltpersoner, primært cheftræner David Nielsen, sportschef Peter Christiansen og direktør Jacob Nielsen..

Serien lykkedes med at give et interessant kig ind i kulissen hos De Hvide, men som efteråret gik på hæld, stod det også klart for tv-stationen, at det ikke ville lykkes at liste sig til et større kig i kulissen end først aftalt.

Derfor blev den drøm, som Discovery Networks startede med, om et længere samarbejde droppet. Det blev ikke et tema at fortsætte ind i foråret.

- Timingsmæssigt og fortællemæssigt gik det op.

- Vi har haft et udfordrende og lærerigt samarbejde med AGF, der også har vist mod ved at gå ind i projektet og har levet op til præmisserne. Det skal alle i og omkring klubben have tak for, skriver Christian Thye-Petersen, der ikke har yderligere kommentarer.

- Det var hele tiden et projekt, som var tænkt til efteråret. Det har været et godt samarbejde, og vi synes, der er kommet nogle rigtig gode programmer ud af det, siger kommunikationschef Søren Højlund Carlsen fra AGF.

'Mellem håb og håbløshed' er nomineret til Tv-prisen i kategorien 'Bedste sportsprogram.' Prisen uddeles på lørdag. 'Superliga backstage' vandt prisen sidste år.

Forbrydelse betaler sig: Horribelt skuespil gav straffespark

Se også: Overraskende skifte: AGF sælger anfører

Se også: Lettet AGF-chef: - Det må aldrig ske igen!