Færdig i AGF: - Tiden i Danmark er forbi

Fem gode år og så et halvt dårligt år.

Det var, hvad det blev til for Mustafa Amini i dansk fodbold, inden han forlod AGF og Superligaen ved årsskiftet. Han vender ikke tilbage, efter hans kontrakt med AGF udløb, slår hans agent, Buddy Farah, fast.

- Tiden i Danmark er forbi, siger han til tipsbladet.dk.

Dermed satte Amini et ærgerligt punktum for sin tid i Superligaen. Det var ellers meningen, at han skulle have sluttet på toppen med AGF's bronzemedaljer i sommer, og han havde en kontrakt med tyrkiske MKE Ankaragücü på plads i august.

Ifølge Amini selv løb Ankaragücü dog fra den aftale.

- Jeg håber, at det når helt til toppen af FIFA, og at de bliver straffet og skal betale for hele kontraktperioden, fordi de bogstaveligt har efterladt mig arbejdsløs, klubløs og hjemløs. At få sådan et slag i ansigtet kan ikke være rigtigt, sagde han dengang til News Corp Australia.

Derpå vendte han tilbage til AGF, men ifølge Ekstra Bladet var det på en aftale, der svarede til en god ungdomskontrakt. Amini fik heller ingen spilletid for AGF i efteråret.

Agenten er dog fåmælt om det seneste halve år. I stedet vil Farah og Amini se fremad, lyder det.

- Klubben i Tyrkiet brød kontrakten, og han måtte vende tilbage til Danmark, hvor han forsøgte at holde formen og at komme på holdet, men holdet gjorde det godt, siger Buddy Farah.

- Han har tilbragt fem succesfulde år i Danmark, synes både han og jeg, og han har skabt sig et godt navn og åbnet døren for mange andre australiere. Han har forladt AGF med et godt ry og wt godt fohold til klubben, som han betragter som sin familie uden for Australien. Men nu er fokus på fremtiden.

I december talte agenten med B.T., hvor han ikke udelukkede, at Mustafa Amini kunne blive i Danmark eller et andet land i Europa. Nu er Danmark dog ude af billedet, siger han, men derudover vil Farah ikke kommentere spillerens fremtid.

Noget kunne dog tyde på, at den ligger i Asien.

- Vi har flere tilbud fra Asien lige nu, så på det her stadie er det især klubber fra Asien, der er interesserede. Vi kommer til at overveje, hvad der vil være det bedste næste skridt, sagde agenten til B.T.

