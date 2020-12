Farvel, AGF

Angriberen Nicklas Helenius gør efter årsskiftet comeback i Silkeborg.

1. divisionsklubben oplyser mandag på sin hjemmeside, at den har skrevet en kontrakt på 3,5 år med angriberen, der i øjeblikket er reserve i superligaklubben AGF.

Den 29-årige angriber spillede tilbage i 2016/17-sæsonen for Silkeborg.

- Jeg er kommet til et trin i min karriere, hvor jeg har behov for at spille så meget som muligt.

- Det er ambitionen, at jeg skal ind og være en fast del af startformationen, og den udfordring glæder jeg mig til, siger Helenius til Silkeborgs hjemmeside.

I det midtjyske regner sportschef Jesper Stüker med, at Helenius kan hjælpe holdet på vejen mod oprykning.

- Vi har da en forventning om, at Nicklas med sin erfaring, sit målinstinkt og sin arbejdsradius kommer til at spille en vigtig rolle i vores bestræbelser på at nå målet om oprykning, siger Stüker.

Nicklas Helenius, der for otte år siden fik sit gennembrud i AaB, scorede ti mål i 29 kampe under sit første ophold i 1. divisionsklubben, som han dengang hjalp til overlevelse i Superligaen.

Sidenhen gik turen til OB og senest AGF. Her har han endnu ikke scoret i denne sæson.

Silkeborg rykkede i sidste sæson ud af Superligaen og jagter i øjeblikket en tilbagevenden til landets bedste række.

Det midtjyske hold indtager i øjeblikket en tredjeplads og har syv point op til Viborg og Esbjerg på de to oprykningspladser.