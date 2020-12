Fem år mere - AGF forlænger med stortalenter

Sportschefen er væk, men det er handlekraften på ingen måde i AGF.

Den aarhusianske klub har været aktive på spillerfronten den seneste uge.

Man har lejet angriberen Mathias Jørgensen i New York Red Bulls, forlænget med forsvarsfyrtårnet Frederik Tingager, sendt Nicklas Helenius til Silkeborg - og nu også sikret sig to af klubbens store talenter helt frem til udgangen af 2025.

Både U21-landsholdsspilleren Sebastian Hausner og Albert Grønbæk har forlænget deres aftaler med AGF, så de er bundet de kommende fem år.

- Det er et dejligt skulderklap at få fra klubben, der viser, at de tror på mig. Man bliver belønnet for sit hårde arbejde, og det gør mig kun endnu mere motiveret for at fortsætte min udvikling som fodboldspiller, siger 20-årige Sebastian Hausner til klubbens hjemmeside.

Hausner fik i sidste sæson sit gennembrud hos bronzevinderne. I denne sæson har den et år yngre Albert Grønbæk slået sit navn fast i den bedste danske række, og det bliver nu belønnet med en ny aftale.

- Det er gået hurtigt, siden jeg i sommer kom på min første fuldtidskontrakt, og det er en barndomsdrøm, jeg lever ud.

- Nu gælder det bare om at blive ved med at klø på, og det er naturligvis dejligt og motiverende at mærke, at det hårde arbejde bærer frugt i form af en ny kontrakt, siger Albert Grønbæk.

Han er foreløbig noteret for 22 kampe for AGF, mens Hausner har tyve flere på sit cv.

Foto: agf.dk

AGF-direktør Jacob Nielsen kalder det en glædens dag i Aarhus og roser både de to unge spillere og talentarbejdet i klubben.

- Vi tror, der venter en stor fremtid for både Hausner og Grønbæk, og vi glæder os meget til at følge dem i de kommende år, siger Jacob Nielsen.

Man må maksimalt lave kontrakter af fem års varighed, og de to talenter har altså fået den længst mulige aftale.

