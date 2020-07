Fest-konge går glip af skæbnekamp

Mustafa Amini er under alle omstændigheder ikke med i AGF-truppen onsdag. Han skal testes to gange, før han kan se holdkammeraterne

Der var fest i gaderne søndag aften i Aarhus efter 4-2 sejren i Parken over FCK.

Med til festen var de to australske spillere Mustafa Amini og langtidsskadede Zach Duncan.

Grundet faren for coronasmitte må de ikke støde til truppen før senere på ugen, efter de begge er blevet testet negative to gange.

- Der skal en ny test til i sådan et forløb her, så de bliver testet igen, og så kan de komme tilbage, hvis der kommer en ny negativ test. Testen i dag (tirsdag, red.) er den obligatoriske test, som truppen er igennem hver uge, og så kommer der en ny test til de pågældende spillere, siger kommunikationschef i AGF, Søren Højlund Carlsen, til Ekstra Bladet.

- Den nye test bliver sidst på ugen. Begge spillere er jo også på skadeslisten. Amini var ikke udtaget i søndags, så det har ikke ligget i kortene, at han kunne spille i morgen. De er taget ud af truppen, så de må ikke komme på Fredensvang. De skal testes og for at være sikker, så laver man flere tests.

Til festen gav Amini den gas ved at lade sig crowdsurfe af de mange fans. Se det her:



AGF har onsdag midtbaneslideren Nicolai Poulsen i karantæne endnu en gang, mens Jón Dagur Thorsteinsson også har raget for mange kort til sig. Aarhusianerne møder FC Nordsjælland ude, inden Brøndby venter på hjemmebane søndag.

FCK mangler AaB ude og FC Nordsjælland hjemme. AGF er med sejren over FCK gået forbi københavnerne og har et forspring på ét point.

Ekstra Bladet stødte mandag tilfældigt på Amini og hans familie på en fortovscafé i Aarhus. Her fortæller han, hvordan det var at feste med de mange vilde fans - læs mere her.

Det taler de om, når kameraerne slukkes i Superligaen - derbyer mellem FCK og Brøndby fik baghjul. Læs mere her (+)

Ekstra Bladets dommerekspert, Benjamin Leander, er utilfreds med flere fans. Læs mere her (+)