Flyvende Superliga-start! Troldmand stjal scenen

Tobias Sana blev dobbelt målscorer i AGF's 2-0-sejr over Esbjerg

Det var et dårlige udspark fra den tidligere ungdomslandsholdsmålmand Jeppe Højbjerg ud i fødderne på AGF's Tobias Sana, som gav tilskuerne andet at klappe af end den 30 sekunder lange hyldest til den afdøde fodbolddommer Peter Mikkelsen.

Hjemmeholdets kreatør sagde pænt tak for gaven og sendte sikkert bolden i nettet til 1-0.

Det var også Tobias Sana, som fordoblede målscoringen, da han sent i kampen løb fra Esbjergs forsvar og scorede til slutresultatet 2-0.

Kæmpedroppet betød, at AGF fik en perfekt start på missionen om at vinde fire af de resterende seks kampe i grundspillet, som i følge aarhusianernes beregninger kan give adgang til medaljespillet.

Der var ikke meget at glæde sig over i fodboldpremieren.

Alt krudtet var åbenbart blevet brugt inden årets første superligakamp overhovedet var fløjtet i gang .

Starten på forårssæsonen blev markeret med et lidt fesen med, hvad der mest lignede lidt overskydende fyrværkeri fra nytårsaften.

Og det var helt uden knald.

Spillerne lod sig da heller ikke rive med.

Bortset fra Jeppe Højbjergs kæmpedrop var det ikke meget, som kunne ophidse.

AGF's nye angrebshåb, den tidligere Lyngby-spiller Patrick Mortensen havde muligheden for at øge til 2-0, da den unge Kasper Lunding spillede ham fri i Esbjergs felt.

(Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix)

Målkongen fra norsk fodbold ville chippe bolden ind, men blev grebet ud af Jeppe Højbjerg.

Forinden havde samme Patrick Mortensen noget, som lignede en mulighed på et indlæg fra venstre, men gæsternes Jesper Lauridsen fik kastet sig ned i skuddet, og forsøget røg til hjørnespark.

Den nye mand, der er blevet købt fri fra Sarpsborg, kom til at se dum ud i starten af 2. halvleg, da han forsøgte at filme sig til et straffespark med en klodset udgave af den døende svane.

Således endte det med, at Patrick Mortensen blev spilleren, som tiltrak sig mest opmærksom af de nye ansigter i forårspremieren.

Unge Kasper Lunding, som var foretrukket i hjemmeholdets startopstilling fremfor Youssef Toutouh, lavede som makkeren i højresiden, Alexander Munksgaard fine ting med afleveringen til Patrick Mortensen som prikken over i'et.

AGF's nye midterblok med Niklas Backman og Frederik Tingager sørgede for, at lejesvenden fra Liverpool, polske Kamil Grabara ikke blev testet.

Hos gæsternes var der masser af fart i lejesvenden fra FCK, Carlo Holse.

Ellers var der ikke meget opmuntrende at hente hos vestjyderne, som ser ud at få svært ved at forsvare sin nuværende Top 6 placering.

Det kan gå hurtigt, og da afstanden til den nuværende 7’er, OB er beskedne to point.

