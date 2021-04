Første gang i 2090 dage: - Vi har været ramte

AGF har gjort et stort nummer ud af at forklare, at den rædselsfulde stime mod Randers FC ikke har betydet det store.

Torsdag fik man syn for det modsatte, da AGF'erne gik bananas i fælles jubel, da 2-0-sejren blev cementeret i slutminutterne. Selvfølgelig også ansporet af, at tilskuerne endelig var tilbage på lægterne, men som Randers-cheftræner Thomas Thomasberg tørt konstaterede efter kampen.

- Jeg vil godt nok gerne se, hvor meget der bliver jublet i Aarhus, hvis de engang vinder guldet.

AGF'erne i jubelklynge, da Alexander Ammitzbøll slog sejren fast. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Men da 17. gang blev lykkens gang og AGF sikrede den første sejr over Randers siden august 2015, så blev kortene lagt på bordet.

Blandt andre af den tidligere Randers-spiller Nicolai Poulsen, der stadig bor i det kronjyske.

- Der er ingen tvivl om, at vi har været ramte. Bare det at vinde igen betød ekstremt meget. Men det smager selvfølgelig ekstra dejligt, når det er Randers, vi slår, sagde Nicolai Poulsen.

Det var en forløsning i Aarhus, at Randers for første gang siden 2015 blev slået. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

David Nielsen var også en tydeligt lettet cheftræner efter sejren over rivalerne fra Kronjylland. Det er ikke kun medier og fans, der taler om en forbandelse, der er blevet brudt.

- Selvfølgelig er det også den følelse, jeg står med. Bægeret er flydt over for længe siden, når man ser på vores stime mod Randers. Det er lige før, at vi holdt op med at tale om det til sidst, så det er klart, at jeg er glad for at slå Randers.

- Jeg er dog mere glad for at have fået mit fodboldhold tilbage. Vi viste mod Brøndby, at det gik den rette vej, men det er dejligt, at folk i dag ikke kan sige: 'Typisk AGF. Så rejste de sig mod Brøndby og tabte igen-igen mod Randers'.

- Det slipper vi for nu, og hvis vi spiller på dette niveau resten af foråret, så får vi samlet mange point sammen.