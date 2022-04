Første ord fra fyret sportschef: - Fra hot til snot

Foråret 2021 bød på en af Superligaens korteste ansættelser, da Hans Jørgen Haysen 4. marts efter tre dages ansættelse fik annulleret sin kontrakt som ny sportschef i AGF, før han var kommet i gang med arbejdet.

- Årsagen skyldes private og personlige forhold hos Hans Jørgen Haysen og har intet med AGF at gøre, skrev AGF i en meddelelse til fondsbørsen.

Grunden var ifølge Ekstra Bladets oplysninger en lurende krænkelsessag, mens Haysen var ansat i Sønderjyske.

14 måneder senere til 'Købmændenes Klub' på Discovery+ udtaler 46-årige Haysen sig for første gang siden den turbulente og pludselige fyring.

Sagen påvirker ham stadig og ikke mindst muligheden for at finde et andet job i fodbold-Danmark.

- For mig er det jo at ramme det næste job, så er det hele mere passé, så kan man kigge mere fremad. Det er mere at være i det vakuum lige nu, hvor hvad pokker var det lige, og jeg kan sagtens forstå, at der bliver stillet de spørgsmål.

- Når jeg taler med klubber, kommer jeg selvfølgelig det så nært, det som jeg så, det var. Det har ganske sikkert gjort meget. Jeg gik fra hot til snot. Det har været svært for mig, men selvfølgelig også noget klubber har kigget på og tænkt sig om en ekstra gang, siger Hans Jørgen Haysen.

Tidligere Sønderjyske-sportschef Hans Jørgen Haysen fik i marts 2021 sin AGF-kontrakt annulleret, før han for alvor var tiltrådt. Foto: Anders Brohus

Han har valgt ikke at give sin egen forklaring eller tage til genmæle mod de beskyldninger, som blev fremsat af en tidligere ansat i Sønderjyske og kostede ansættelsen i AGF.

- Det var ikke særligt sjovt, det med at blive vendt i pressen med et privat anliggende, som blev vendt og drejet, hvor jeg ikke rigtig kunne gøre noget

- Jeg kunne selvfølgelig have givet genmæle, men det valgte vi ikke at gøre, siger han.

Dog siger han:

- Jeg har selvfølgelig kigget rigtig meget indad. Selvfølgelig er der også noget, som jeg fortryder i det. Det skal der ikke herske nogen tvivl om. Når et andet menneske bliver ked af det og har det dårligt over noget, som jeg har været med til, så bliver man selvfølgelig rigtig berørt af det.

Hans Jørgen Haysen understreger, at den nærmeste familie har bakket ham op:

- Jeg har benyttet mig af min familie, og det har gjort, at vi er kommet igennem det sammen, og det er det vigtigste for mig, at vi står bagefter og stadig har det godt.