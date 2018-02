Første premieresejr i 19 år: Se AGFs kanonmål!

HOBRO (Ekstra Bladet): AGF fik en perfekt indledning på forårssæsonen. Ja, faktisk fik aarhusianerne en historisk god start på foråret, da man vandt 1-0 i Hobro.

Inden denne mandag havde AGF ikke vundet en forårspremiere i Superligaen siden 1999. Men det ændrede et drømmemål fra Tobias Sana på.

I en ellers chancefattig kamp fik den svenske kreatør de frysende tilskuere til at tabe kæben af benovelse, da Sana klaskede sejrsmålet ind fra distancen efter en god times tid.

Uden optræk til særlig fare trak svenskeren ind i banen et godt stykke uden for feltet og krøllede bolden i en bue over i det lange hjørne uden den fjerneste chance for Jesper Rask. Kongekasse af Sana, der fortsatte de kampafgørende takter, han viste sidst i efteråret.

Kampen åbnede ellers i fred og fordragelighed med en byge af lange bolde mod begge målfelter, og man kunne næsten foranlediges til at tro, at AGF savnede Morten ‘Duncan’ Rasmussen helt i front… Men så ikke et ord mere om Duncan.

Tobias Sana med drømmemål. Foto: Ritzau Scanpix / Henning Bagger

Tobias Sana i aktion. Foto: Ritzau Scanpix / Henning Bagger

For afløseren, Mustapha Bundu, var et af de få offensive lyspunkter i en chancefattig første halvleg. Angriberen fra Sierra Leone havde flere gode raids, ligesom han gik godt med i spillet med makkeren, Tobias Sana.

Som kampen skred frem fik AGF kuglen ned på græsset, og her blev det tydeligt, hvad David Nielsen har gået og puslet med i Aarhus i vinterpausen. Gæsterne var gode i kombinationsspillet, men så snart bolden kom i feltet, virkede jorden giftig.

Derfor var bedste mulighed i første akt et frispark, fra veloplagte Tobias Sana, der sneg sig snert forbi den en stolpe.

Hobro satsede på omstillinger og havde flere gode optræk til chancer, men ligesom gæsterne formåede man sjældent at blive farlig. Undtagelserne var på indlæg, der klogeligt blev sparket ind nær Aleksandar Jovanovic, som ikke så helt sikker ud ved flere lejligheder.

I pausen begyndte sneen at vælte ned i skoven i Himmerland, og i en weekend med lavt tilskuersnit i Superligaen, kunne man som objektiv tilskuer sidde og varme sig over AGF-fansenes flotte fremmøde mandag aften. Udebaneafsnittet var pakket til sidste beton-kvadratcentimeter.

De mange AGF-fans holdt humøret højt i det kraftige snevejr, men de fik det bedst tænkelige at varme sig på efter 65, da Tobias Sana tog sagerne i egne fødder og scorede sit vanvidsmål.

AGF pressede på for at cementere sejren efter Sanas drømmetræf. Først burde Bundu have lukket festen, men afsluttede lige på Jesper Rask på sin friløber. Siden havde debuterende Casper Højer Nielsen et nærgående frisparksforsøg, der gik lige over mål.

Men David Nielsen og co. måtte lade sig nøje med 1-0, hvilket man sikkert et glimrende tilfreds med. AGF har med premieresejren kun fem point op til top-seks.

