For første gang: Blandt de udvalgte

For første gang er der blevet plads til Jack Wilshere i startopstillingen for AGF

Når AGF møder Brøndby søndag eftermiddag bliver det med den engelske stjerne Jack Wilshere i startopstillingen.

AGF skal forsøge at rykke sig væk fra nedrykningsstregen, og i dag har det ledt til ændringer i startopstillingen for gæsterne fra Aarhus.

I startopstillingen er der derfor blevet plads til Jack Wilshere og Dawid Kurminowski. Det betyder, at de to rutinerede AGF'ere Jon Dagur Thorsteinsson og topscoreren Patrick Mortensen ikke er at finde i dagens start-11'er.

Jack Wilshere blev overraskende hentet til AGF i februar, og det bliver imod klubbens traditionelle rivaler Brøndby, at englænderen for første gang får en plads i startopstillingen.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Engelsk stjernestøv i Nørreskoven: Se Jack Wilsheres bedste aktioner fra sin AGF-debut

Det skal dog være ekstraordinært, hvis Wilshere skal sætte sit præg på dagens kamp. Brøndby ser nemlig uhyggeligt gode ud forud for dagens opgør.

Brøndby er for tiden inde i en sejrsstime, hvor de har vundet de seneste ni kampe i Superligaen, og nu truer FC Midtjylland på ligaens andenplads.

AGF har derimod fået en sløv start på forårssæsonen, hvor de senest har tabt til FC Nordsjælland og Vejle Boldklub, og hvis ikke holdet får vendt den dårlige stime, kan de se frem til at ende i nedrykningsspillet.

AGF har forud for dagens kamp 24 point, hvor hjemmeholdet luner sig på tredjepladsen med 39 point.