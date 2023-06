Forbudt i Aarhus: Hvorfor skal vi tale om det?

Det er næsten forbudt at sige guld og Aarhus i samme sætning. Ledelsen i AGF er et helt andet sted

Det er lige før, du bliver tysset på, hvis du siger guldmedaljer i Aarhus.

Sidste sæson havde AGF for en stund det fine ædelmetal inden for rækkevidde.

I stedet endte de med bronze, og byen var alligevel ved at vælte.

En sommerpause senere er Uwe Rösler og co. atter samlet forud for en ny Superliga-dans og europæisk fodbold.

Ambitionerne er store. AGF skal lægge på, præstere endnu bedre og dermed kravle højere op i tabellen, men guldmedaljer?

Det nægter de stadig at tage i deres mund.

- Jeg kan ikke se nogen grund til at tale om det, siger Uwe Rösler til Ekstra Bladet.

- Individuelt og kollektivt skal vi først og fremmest vise, at vi kan ramme samme niveau som sidste sæson, og derefter højne det. Det er hårdt nok.

- Jeg skal ikke tænkte to-tre skridt frem, inden jeg har taget det første skridt.

- Hvis du for et år siden havde sagt til mig, at vi var kommet i Europa og havde vundet bronze, ville jeg nok have sagt, at det bliver svært.

- Men hey. Jeg tror på mig selv. Min historik er ret god, når det kommer til at forbedre klubber. Hurtigt.

- Kollektivt har vi lært af hinanden, vi har udviklet os gennem hele sæsonen, og vi skal blive ved med at lægge på offensivt, tilføjer den karismatiske tysker.

Sportsdirektør Stig Inge Bjørnebye har nok at se frem til mod transfervinduets lukning 1. september. Foto: Claus Bonnerup

Fører ingen vegne

Sportsdirektør Stig Inge Bjørnebye stemmer i, omend han køber Ekstra Bladets præmis.

- Skal I ikke bare snart gå ud at omfavne, at I kan vinde guld?

- Jo, selvfølgelig.

- Men for Uwe og mit vedkommende omfavner vi også, at folk taler om medaljer til AGF.

- For os er det vigtigere at tale om præstationer, og hvordan vi udvikler dem, så vi kan vinde medaljer.

- Generelt er jeg ikke interesseret i at tale om det, for det tager os ikke nogen vegne, sluttede nordmanden.

