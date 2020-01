Forhandlinger strandet: AGF-profil afviser

AGF vil gerne beholde Mustafa Amini, men midtbanespilleren er ikke så sikker på, at han vil blive. Derfor har han afvist det kontrakttilbud, som klubben ellers havde sat sammen til ham.

Aminis kontrakt udløber efter denne sæson, hvilket betyder, at han allerede nu frit kan forhandle med andre klubber om sin fremtid. Det ville AGF gerne imødegå ved at sikre ham på en længere kontrakt - foreløbig uden held.

- Han har fået et tilbud fra AGF, og det har han i første omgang valgt at afslå og se tiden an i forhold til, hvad der ellers kunne ligge af muligheder for ham. Det har vi taget til efterretning. Så må vi se, hvad foråret bringer, siger sportschef Peter Christiansen til tipsbladet.dk.

- Kommer I med forbedret tilbud?

- Ikke umiddelbart, nej.

Selv om Mustafa Amini har afvist AGF, og sportschefen ikke pønser på et forbedret tilbud, vil Peter Christiansen ikke afvise, at midtbaneprofilen alligevel fortsætter i hvidt.

- Vi skal huske, at han til sommer har været i Danmark i fem år, og jeg har arbejdet med ham i hele perioden bortset fra en kort pause omkring mit skifte hertil (begge har en fortid i Randers FC, red.). Det er ikke, fordi jeg ikke forstår spillerens holdninger til en eventuel kontraktforlængelse eller noget nyt. Så den dialog er meget ærlig og direkte og åben. Jeg vil ikke afskrive ham i AGF endnu, men lige nu ser han tiden an, og det er han i sin gode ret til, siger 'PC'.

Allerede i november skrev Ekstra Bladet, at FC Midtjylland lurede på at hente en transferfri Amini til Herning og Ikast. Dengang forlød det dog samtidig, at spillerens førsteprioritet var at komme til et nyt land.

26-årige Amini slog i september fast, at han regnede med at forlade AGF efter sæsonen.

- Jeg har været her i lang tid, og nu er det min sidste sæson her, så jeg giver alt, hvad jeg har, og forhåbentlig når vi vores mål, som er at komme i top seks denne sæson, sagde han.

Det ser ud til, at Mustafa Amini får sit ønske om at nå top 6 opfyldt. Holdet overvintrer på tredjepladsen i Superligaen med otte point ned til syvendepladsen. Der resterer seks runder af grundspillet.

