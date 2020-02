Forklarer aflysning

Havde man taget chancen og spillet fodbold i Aarhus, ville det bare have ødelagt muligheden for, at AGF kunne afvikle næste hjemmekamp

- Hvis der var spillet i dag, ville vi ikke kunne spille mod Hobro om godt to uger.

Sådan lød beskeden, da Ekstra Bladet kiggede forbi sumpen og svampen, som til dagligt bærer navnet Ceres Park.

Her skulle hjemmebaneheltene fra AGF have mødt hademodstanderen Randers, som har glemt, hvordan det er at tabe til 'de hviie'.

I hvert fald har de lyseblå fra Randers ikke tabt en af seneste 11 opgør.

Sidst det skete var 2. august 2015, hvor AGF vandt med 3-2 i Aarhus.

Nu skal tilskuerne efter alt at dømme vente til marts, før det østjyske lokalopgør kan blive spillet.

De seneste dages kraftige regn over Aarhus betød, at der stod blank vand flere steder på banen, så græstæppet var blevet pløjet op med en kamp, hvor der med garanti ville blive givet og taget.

Aflysningen var af hensyn til banen, men det ville være blevet noget af en vand pantomime, hvis dommer Jens Maae havde dikteret, at kampen skulle spilles.

- Vi beklager meget de gener, at denne aflysning påfører publikum, modstandere og andre involveret i kampen. Efter grundig vurdering - og i tæt samråd med Divisionsforeningen og Randers - har vi vurderet, at det ikke vil være muligt at gennemføre kampen i dag, siger AGF's direktør Jacob Nielsen til klubbens hjemmeside.

Det er altså ikke som sidst en Aarhus-historie.

Der er fortsat nogle, som kan huske, at 'de hviie' i slutningen af november 2007 måtte aflyse en superligakamp mod Nordsjælland.

Da betød to et halvt minuts vand kort før kampstart, at banen blev omdannet til en skøjtebane, fordi driftchefen havde skønnet, at varmelegemerne under græstæppet ikke skulle tændes.

Lufttemperaturen var i plus, men banen i minus, og dommer Lars Christoffersen måtte aflyse kampen for ikke at bringe spillernes sikkerhed i fare.

