Forstår chokskifte til FCK

David Nielsen kalder det naturligt, at Peter Christiansen greb FCK-muligheden. AGF-træneren er ikke selv på vej væk - men det håber han, at de personlige fejl er!

FARUM (Ekstra Bladet): Kamil Grabara var i gavehumør første søndag i advent. Men det er uheldigt at lege julemand, når ens job er at være målmand…

Den polske AGF-keeper stordroppede mod FC Nordsjælland, da han efter 57 minutters spil tilsyneladende undervurderede Isaac Atangas hurtighed.

Han sparkede bolden lige ind på FCN-angriberens fremstrakte ben, og derfra sprang den i mål til en 3-1-føring til FC Nordsjælland.

Det gik helt galt for Grabara mod FC Nordsjælland.

- Det dræber os lidt. Det var et freak mål, og det var ikke lige det, som vi havde behov for på det tidspunkt.

- Alle kan se, at han laver en fejl. Det er sådan, at det er. Atanga er også en hurtig spiller og desværre mistimer han (Grabara, red.) det i den situation, sagde AGF-træner David Nielsens efter nederlaget i Farum.

AGF spillede - særligt før pausen - ganske fint og skabte også de nødvendige chancer, men de gjorde det svært for sig selv med en mareridtsstart.

For det var ikke kun Kamil Grabara, der fejlede big time. Efter blot et minut lagde Sebastian Hausner med en dårlig clearing bolden til rette for Isaac Atanga.

FC Nordsjællland-angriberen er normalt ikke blandt de mest træfsikre i Superligaen, men de aarhusianske gaver kunne han ikke undgå at pakke ud.

Kort efter lyntræfferen gjorde Kamaldeen Sulemana det til 2-0 efter en flot solotur, hvor Tingager blev kørt en gang rundt i karussellen.

- Vi laver nogle fejl, vi ikke er vant til at lave. Sådan har det også været i de kampe, vi har vundet, sagde David Nielsen, der utvivlsomt har et tidligt juleønske: Et clean sheet.

Det er kun sket en gang for AGF i denne sæson, og sidste sæsons bronzevindere er dumpet ned på sjettepladsen.

- Det er de individuelle fejl, der koster holdet. Vi skyder os selv i foden og skal sørge for at komme op på et lidt andet niveau individuelt.

- Men vi fik vist nok energi til at se, at vi godt kan finde ud af at fikse det her til kampen mod Brøndby næste gang.

Det var en hård dag på kontoret for David Nielsen, der så store personlige fejl. Foto: Lars Poulsen

Det var første kamp efter sportschef Peter Christiansens opsigelse og efterfølgende suspendering.

Han skal til FCK, så spillerne måtte nøjes med at høre direktør Jacob Nielsens mange taktiske tilråb fra tribunen.

David Nielsen har haft et godt samarbejde med ’PC’ og ønsker ham held og lykke i hovedstaden:

- Sådan er fodbold. Selvfølgelig er ’PC’ attraktiv, og jeg ikke skuffet over noget som helst.

- Det er op til hver enkelt at træffe den beslutning, der er bedst for en selv. Nogle gange bliver man fristet til at ’cashe in’. Han har været her i fem år, så det er naturligt, at han gør det.

- Viser det noget om magtforholdet i dansk fodbold, at FCK kan plukke jeres sportschef?

- Når vi andre går i krig med sabler og sværd, så går de i krig med fly, kanoner og maskingeværer. Sådan er det jo, sagde David Nielsen og slog fast, at han ikke har tanker om at indlevere sin opsigelse:

- Jeg er sindssygt glad her. Det her er så fed en klub og så fedt et projekt. Jeg har en lang kontrakt her, fordi jeg gerne vil være her i lang tid.

