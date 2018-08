Fra Aarhus til La Liga: Så meget scorer AGF på keeper-salg

Godt nok er det et stort tab for AGF, at de fra nu af er nødt til at undvære stærke Aleksandar Jovanović, men salget, som er et af de sjældne for Aarhus-klubben, vil skæppe fint i klub-kassen.

AGF får ifølge Ekstra Bladets oplysninger en million euro, svarende til 7,5 millioner kroner, for transferen, der sender den serbiske målmand til La Liga-klubben SD Huesca.

Derudover kan det blive til yderligere en million euro, hvis en række betingelser om overlevelse, kampe og landskampe bliver opfyldt.

Dermed kan salget i alt løbe op i 15 millioner danske kroner.

Sportschef i AGF, Peter Christiansen var da også tilfreds, da handlen blev officielt præsenteret i en pressemeddelelse.

- Jovanović har igennem længere tid været en del af en stærk defensiv, og nu er der så opstået en mulighed, der baner vejen for, at han kan prøve sig af i La Liga, og som også var tilfredsstillende for os., lyder det fra ham.

Klubben har allerede Oscar Whalley på plads som erstatning for serberen, der spillede sin sidste kamp for klubben i 2-0-sejren over Hobro.

Næste kamp for Jovanović og SD Huesca er mod Barcelona på Camp Nou.

