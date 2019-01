Fra Premier League til Superligaen: - Selvfølgelig forventer jeg spilletid

Det er en teenager med selvtilliden i orden, som AGF har hentet til klubben for at tage kampen op med Oscar Whalley i målet.

Kamil Grabara kan selvfølgelig også skrive Liverpool som arbejdsgiver på cv'et, men den lejede polske målmand er heller ikke i tvivl om, at han bliver førstevalg mellem stængerne, når AGF 8. februar åbner sæsonen hjemme mod Esbjerg.

- Selvfølgelig forventer jeg spilletid. Ellers var jeg ikke kommet til AGF. Jeg er nået dertil i min karriere, hvor jeg skal spille seniorfodbold. Jeg har stor respekt for min konkurrenter, men jeg er ikke kommet til Danmark for at sidde på bænken, sagde Kamil Grabara til Ekstra Bladet, efter han havde haft sin første træning i Aarhus.

Kamil Grabara vil vogte buret for AGF i foråret. Foto: Claus Bonnerup

Det er uomtvisteligt en målmand med et stort talent, som AGF har lejet i Liverpool. Premier Leagues førerhold har udstyret Grabara med en kontrakt til 2022, og han vogter buret på det polske U21-landshold, der til sommer skal spille EM-slutrunde.

Sin plads på ungdomslandsholdet håber den 19-årige (Grabara fylder 20 år 8. januar, red.) AGF'er at konsolidere ved sit skifte til Superligaen.

- Der er ikke nogen, der har garanteret mig spilletid, og AGF har fortalt mig, at den bedste målmand i opstarten spiller i Superligaen.

- Det er måske et sats for mig at skifte til en ny klub, men jeg mener, jeg er klar til at spille førsteholdsfodbold i den danske Superliga. Det bliver forhåbentlig et godt skridt i min udvikling, siger den polske keeper.

Kamil Grabara blev i sommer rykket op i Liverpools førsteholdstrup.

