Fræk deadline-flirt: AGF vild med AaB-stjerne

AaB kan tjene en uventet skilling på Iver Fossum, der toner frem som et deadline-mål for AGF

AGF har brændt nallerne på AaB-spillere tidligere. Hverken Patrick Olsen eller Søren Tengstedt lykkedes i klubben.

Det har åbenbart ikke fået mundvigene til at vende nedad i Smilets By.

AGF har fortsat masser af mod på AaB-spillere.

Sebastian Grønning præsenteres senere i dag.

Og nu forsøger klubben på at lokke en af de senere sæsoners bedste, Iver Fossum.

Nordmanden har virket uinspireret efter sommerpausen, og det har længe udgjort et problem for AaB's sportschef Inge André Olsen, at Fossum tydeligvis har mistet gnisten.

Iver Fossum er i gang med sit sidste kontraktår i AaB, og aftalen kommer ikke til at blive forlænget.

Det forsøger AGF nu at lukrere på.

Aarhusianerne ser Iver Fossum som en oplagt mulighed til den centrale midtbane efter salget af Albert Grønbæk.

Sportschef Stig Inge Bjørnebye ønsker flere gode boldspillere til sin midtbane, så holdet ikke bliver så afhængig af Mads Emil Madsen.

AaB har til gengæld masser af alternativer centralt, og klubben har brug for penge til at hente eksempelvis forstærkninger til fronten.

Derfor kan et Iver Fossum-salg til AGF komme i spil op mod deadline.

Der er travlt før lukketid i de danske klubber - Ekstra Bladet giver dig her transferplanerne for AGF, AaB, Brøndby, FC København og FC Midtjylland.