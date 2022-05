Fratagelse af drift kan få AGF til trække stadionstøtte

Selskabet bag fodboldklubben AGF har givet tilsagn om at ville poste 100 millioner kroner i et nyt stadionbyggeri, der skal give klubben en ny, moderne hjemmebane.

Men uenigheder om driften af stadion og hallen ved stadion får nu AGF til at rasle med sablen over for kommunen.

Århus Stiftstidende er kommet i besiddelse af et internt brev, som topledelsen i AGF har sendt til Aarhus Kommune.

Heri gør man det klart, at klubbens trecifrede millionstøtte er på betingelse af, at AGF får lov til fortsat at stå for driften af stadion og hal. Ligesom det har været tilfældet de seneste 17 år.

Rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune, Rabih Azad-Ahmad, har indstillet til, at kommunen tager driften tilbage. Den er dog blevet en væsentlig del af AGF's forretning. Og den vil klubben beholde.

- Eventdelen - primært koncerterne - har skabt kommercielle synergier til vores fodboldforretning, skriver AGF-ledelsen i brevet til kommunen ifølge Århus Stiftstidende

- Hvis man fjerner vores mulighed for at afvikle koncerter i byens største indendørs koncerthal eller uden videre overdrager den til andre, vil det resultere i et betydeligt økonomisk tab for os.

Derfor har den aarhusianske fodboldklub haft behov for at minde kommunen om sine krav. Man har ikke interesse i et stadionprojekt, hvor driften af stadion og hallen går til andre.

- Denne situation ønsker vi ikke at havne i, hvilket vi også ved flere lejligheder har gjort kommunen opmærksom på er en forudsætning for vores betydelige bidrag til det nye stadion, skriver AGF i brevet.

De 100 millioner kroner fra AGF er på nuværende tidspunkt ikke indregnet i projektets budget. Det skyldes, at parterne endnu ikke har lavet en aftale om, på hvilke vilkår bidraget skal gives.