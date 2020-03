Frygter corona - lukker ned for fysiske interviews

Der skal ikke tages nogen chancer, og derfor lukker Superliga-klubben AGF nu ned for fysiske interviews med journalister frem mod mandagens opgør i Superligaen mod Silkeborg IF.

Det skriver Århus Stiftstidendes journalist Kim Robin Graahede på det sociale medie Twitter.

Det sker i kølvandet på torsdagens nyhed om, at tidligere landsholdsspiller Thomas Kahlenberg har fået coronavirus. Søndag var Kahlenberg på stadion i Brøndby, og alle, der har været i tæt kontakt med 'Kalle' eller givet ham et håndtryk, skal henvende sig til myndighederne og sættes i hjemmekarantæne for at undgå yderligere smitte.

Ifølge Århus Stiftstidende er ingen af spillerne i klubben smittede.

Alligevel vælger man nu at lade spillerne spise frokost alene, ligesom det også er slut med selfies med fansene i den kommende tid.

- Det betyder, at vi ikke laver de seancer for pressen i løbet af weekenden, som vi normalt gør. Journalisterne skal klare deres interviews med spillerne over telefonen. Vi laver på den måde en række praktiske foranstaltninger. Spillerne spiser også frokost alene, og de vil ikke stille op til selfies med fans, når spillerbussen kommer til Silkeborg mandag aften. Vi arbejder lige nu ud for et forsigtigsprincip, siger AGF's kommunikationschef, Søren Højlund Carlsen.

Blandt dem, der er sendt i hjemmekarantæne, er Superliga-spillerne Patrick Da Silva, Kasper Jørgensen og Joel Kabongo, mens blandt andre Ole Palmå fra Brøndbys ledelse også må blive hjemme i en 14 dages tid.

Torsdag valgte både Randers og Horsens - de to hjemmeholde i pokalturneringens kvartfinale - at droppe autografskrivning efter kampene mod henholdsvis SønderjyskE og Silkeborg som en forholdsregel i forhold til coronavirus.

