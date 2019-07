Gammel kending vender tilbage til AGF

En velkendt herre er klar til endnu engang at trække i arbejdstøjet på Fredensvang.

Lars Friis vender tilbage til Aarhus og AGF, hvor han i denne omgang skal være assistent- og transitionstræner.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Dermed får han ansvaret for overgangen, når de ældste talenter på ungdomsholdet skal køres i stilling til superligatruppen.

I forvejen har 'De Hviie' David Nielsen som cheftræner, mens Rubén Sellés er assistenttræner. Det set-up skal Friis nu indgå i.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lars Friis har tidligere fungeret som assistenttræner for Glen Riddersholm. Foto: Claus Bonnerup

Se også: Udfasning i gang: - Overrasket over kort snor

De seneste 18 måneder har han arbejdet på Brentfords engelske adresse, hvor han har været træner for byens U23-hold.

Selvom Riddersholm og Friis blev fyret i Aarhus for manglende resultater, så ser klubbens sportsdirektør, Peter Christiansen, frem til det nye samarbejde med sidstnævnte.

- Lars Friis var en særdeles vellidt træner i sin første periode her i klubben - en person, som med sin enorme professionalisme og store passion for spillet og trænergerningen efterlod et stort aftryk. Siden Lars måtte stoppe i AGF, har vi holdt tæt kontakt til hinanden, og jeg er rigtigt glad for, at vi nu kan bringe en skarp Lars Friis tilbage til AGF med nye impulser fra det engelske, siger 'PC' til AGF's hjemmeside og fortsætter:



- Han kommer til at have en rolle hos os, som han med sin erfaring og indsigt egner sig perfekt til.

Hooligan-ekspert rystet over angreb: Det er helt uden sammenligning!

FCM driller FCK: Jeg kan godt forstå, de køber skandinavisk