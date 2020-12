Håb for AGF-fans: - Jeg leger med tanken

Real Madrid den ene uge, FC Barcelona den anden.

Jens Jønsson udlever virkelig fodboldlivet for tiden. Han møder weekend efter weekend nogle af de største stjerner i en af verdens bedste fodboldligaer, og Jønsson kan også glæde sig over en titel som nyslået landsholdsspiller.

Flere drømme er de seneste måneder gået i opfyldelse, men den 27-årige midtbanespiller har stadig masser af ambitioner og fodbolddrømme

En af dem er at få lov at slutte, hvor det hele startede: I Aarhus.

Jens Jønsson kom som 11-årig til AGF fra Lyseng, han brød igennem på førsteholdet i den aarhusianske klub, og han drømmer om i karrierens efterår at trække den hvide trøje over hovedet igen.

- Ja, jeg leger da med tanken. Ideelt set hvis man kunne skrive en semi-romantisk historie, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at slutte karrieren af med nogle gode år i AGF, siger Jens Jønsson til Ekstra Bladet.

Inden AGF-tilhængerne begynder at glæde sig alt for meget til et gensyn med den elskede midtbanekriger, skal det lige tilføjes, at Cádiz-spilleren bestemt ikke har travlt med at vende hjem til Aarhus.

Der er stadig meget, han gerne vil opleve i udlandet, hvor han hidtil har haft stor succes.

Der var ellers mange løftede øjenbryn, da AGF-profilen i sommeren 2016 rejste til den tyrkiske klub Konyaspor.

Ikke mange danskere har haft succes i tyrkisk fodbold, men det fik Jønsson, der efter fire gode sæsoner i sommer rejste til La Liga, hvor oprykkeren Cádiz havde udset sig transferfrie Jønsson som fremtidens bolværk på midtbanen.

2020 har om noget lært os, at det er umuligt at forudsige, hvilken drejning verden og livet tager, men det er stadig tilladt at drømme. Og Jønsson lægger ikke skjul på, at AGF er og bliver hans klub:

- Jeg ved ikke, hvor min karriere tager mig hen. Det kan være, at jeg ikke er klar til at vende hjem, før jeg er 33 eller 34, og så kan det være, at AGF ikke synes, at jeg har så meget at bidrage med. Det ved jeg ikke.

- Men jo, jeg har da en drøm om, at det godt kunne slutte der.

Aarhus-drengen nåede at spille 121 kampe for AGF, inden han i 2016 blev solgt til Konyaspor.

I denne sæson har han fået spilletid i samtlige 11 ligakampe for Cádiz, der ligger på en overraskende sjetteplads.

Han startede ude i sæsonpremieren mod Osasuna, men har været med fra start i de seneste ti kampe og står lørdag aften over for en af karrierens største udfordringer, når Lionel Messis FC Barcelona gæster den charmerende andalusiske havneby.

