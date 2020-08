Han bliver Davids højre hånd

Torsdag startede AGF forberedelserne til den kommende sæson efter de første sæt medaljer i 23 år.

Der var et helt nyt ansigt i trænerstaben, hvor David Nielsen fundet afløseren for Ruben Selles, der er stoppet i klubben.

AGF har ansat Morten Karlsen i rollen som ny assistenttræner.

Den 41-årige var ledig på markedet efter afskeden med HB Køge 1. december 2019. Her stoppede han pludselig efter gensidig aftale med klubben.

Som aktiv var han vidt omkring: B 93, FC Nordsjælland, Randers, Esbjerg, Lyngby, Zwolle og HB Køge.

På trænerfronten har han været cheftræner i FC Nordsjælland for U19-mandskabet og cheftræner i HB Køge.

- Morten Karlsen har stået i træner-lære i et strømlinet udviklingsmiljø i FC Nordsjælland, men har også senest har stået med ansvaret som cheftræner i HB Køge, ligesom han har en solid spillerbaggrund bag sig. De samtaler, vi i processen har ført med Morten, har bekræftet os i, at han kan tilføre yderligere kvalitet i et i forvejen stærkt set-up, siger sportschef Peter Christiansen til klubbens hjemmeside.

Morten Karlsen ser frem til den udfordring der nu venter som sparringspartner til David Nielsen.

- Det bliver en spændende opgave i en klub, som er på vej frem på mange fronter. Der er blevet lagt mange gode sten i den forgangne sæson som vi skal bygge videre på og jeg ser meget frem til at blive en del af et meget dygtigt og kompetent-trænerteam, siger Morten Karlsen.



- Som træner, så tændes jeg af faglige udfordringer og spændende opgaver i et godt og professionelt miljø. Og det er der i høj grad i AGF, hvor jeg ser frem til at bidrage med min faglighed og mine kompetencer. I første omgang i den her spændende sæson, vi står over og som snart starter, tilføjer Morten Karlsen til klubbens hjemmeside.

