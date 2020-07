Han kan ikke gå i fred

Der var modtagelsen i lufthavnen efter sejren i Parken, Mustafa Aminis crowdsurfing med de mange AGF-tilskuere gik Danmark rundt. Og under søndagens bronze-fest havde politiet svært ved at håndtere de mange jublende AGF-fans.

De århusianske tilskuere har fået masser af opmærksomhed de seneste uger, men AGF-spillerne mærker det ikke kun, når tilhængerne er i medierne. Euforien bliver også meget håndgribelig i dagligdagen.

Topscorer Patrick Mortensen kan eksempelvis dårligt gå i fred på gaden i Århus, men det tager han med glæde.

- Min kone siger: 'Hold kæft, mand, du kan jo ikke gå nogen vegne, uden der er folk.' Men folk er jo søde og rare, og der er sjældent negative kommentarer, fortæller Mortensen til Tipsbladet.

- De er virkelig glade, selv om vi taber. Vi tabte 4-1 hjemme til AaB, og så kommer de dagen efter og er fuldstændig oppe at køre over, at vi gør det så godt. Det er sgu bare en fornøjelse.

Artiklen fortsætter under billedet ...

AGF's Nicklas Helenius og Patrick Mortensen har hver deres store andel i de aarhusianske bronzemedaljer. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Netop opbakningen fra lokalområdet var et stort trækplaster, da han kom til klubben for halvandet år siden, og det er han ikke ene om. Også den tidligere AGF-spiller Danny Olsen valgte Aarhus-holdet af samme årsag. Han nåede bare ikke at være med i den nuværende optur.

- Jeg snakkede med Danny Olsen i Tivoli Friheden forleden dag. Det var sgu meget sjovt. Han sagde, at det var lige præcis derfor, han kom til klubben; for at opleve det her. Men han fik aldrig lov til at opleve det. Det siger vel meget godt, hvor stort det egentlig er. Så det skal vi nyde, siger Mortensen.

- Det var også en af grundene til, at jeg kom til AGF. Jeg tror, der er mange Superliga-spillere i mange andre klubber, som nok er lidt misundelige på os, for det er lige netop det, Århus kan. Det er også derfor, vi er så glade for, at vi kan give dem det her, for det har de fortjent.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Patrick Mortensen kunne være endt som Superliga-topscorer, men han havde ikke held med sine afslutninger i de to sidste runder. Dermed måtte han se sig slået af FCM-bomberen Ronnie Schwartz, som tog titlen med 18 scoringer - en enkelt mere end Mortensen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

En mand, der til gengæld ikke havde fortjent sin skæbne søndag aften, var Mustapha Bundu.

Han blev i sidste uge testet positiv for coronavirus og er i øjeblikket isoleret derhjemme. Derfor måtte han nøjes med at være med på en video på storskærmen på Ceres Park. Mortensen ærgrer sig på sin medspillers vegne.

- Ja, er du sindssyg. Jeg er virkelig ked af det på hans vegne. Han er en fantastisk spiller og ikke mindst en fantastisk holdkammerat. Jeg havde virkelig undet ham, at han kunne få lov til at være med omkring det, siger Mortensen.

Da AGF slutter på tredjepladsen i Superligaen, mangler klubben stadig at sikre europæisk deltagelse i næste sæson. Det kræver en sejr over OB i Europa-playoff-kampen onsdag aften.

