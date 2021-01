Hans Jørgen Haysen bliver ny sportschef i AGF

AGF har fundet afløseren for Peter 'PC' Christiansen.

1. marts tiltræder Hans Jørgen Haysen i rollen som sportschef i klubben. Det fremgår af en fondbørsmeddelelse.

45-årige Haysen forlader dermed SønderjyskE, hvor siden 2014 har opereret i samme rolle.

Det er sket med succes, og arbejdet i Haderslev kulminerede i forrige sæson, hvor sportschefen sammen med resten af SønderjyskE kunne glæde sig over klubbens første pokaltitel.

- Vi har været igennem en længere proces, hvor vi fra starten har fokuseret på at finde en sportschef, der har et stort kendskab til og solid erfaring med Superligaen.

- Det lever Hans Jørgen Haysen til fulde op til, og den dialog, vi har haft, har været med til at forstærke, at han er det rigtige match for AGF – både i forhold til værdier og kemi, siger AGF-direktør Jacob Nielsen til klubbens hjemmeside.

I AGF bedyres det i forbindelse med ansættelsen, at man ønsker at ændre en smule på strukturen i klubben. Særligt i forbindelse med scouting, hvor Haysen får en nøglerolle samme med analysechef Lasse Winther Andersen og den nye talentchef Jesper Ørskov.

- Målet er at gøre klubben endnu stærkere på alle sportslige områder, og i Hans Jørgen Haysen har vi fundet den rette person til at stå i spidsen for det, siger Nielsen.

Nu går turen så nordpå til AGF, der har ledt efter en ny mand til posten, siden Peter 'PC' Christiansens overgang til FCK blev offentliggjort 27. november sidste år.

Hans ankomst i hovedstaden vil ske senest til april, men hvorvidt Haysens underskrift i AGF rykker overgangen nærmere, vides endnu ikke.

