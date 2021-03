Hans Jørgen Haysen skal alligevel ikke være AGF-sportschef

Hans Jørgen Haysen skal alligevel ikke være sportschef i AGF, selvom han officielt tiltrådte stillingen 1. marts.

Det meddeler AGF i en fondsbørsmeddelelse.

Her fremgår det, at Haysen aldrig nåede at tiltræde jobbet, selvom hans kontrakt stod til at begynde pr. 1. marts. Ligesom det oplyses, at årsagen er personlig og ikke har noget med AGF at gøre.

- Hans Jørgen Haysen tiltræder alligevel ikke i AGF, hvor han ellers skulle være tiltrådt som ny sportschef 1. marts. Årsagen skyldes private og personlige forhold hos Hans Jørgen Haysen og har intet med AGF at gøre.



- AGF har ikke yderligere kommentarer, men har genoptaget arbejdet med at finde den fremtidige sportschef, lyder det i en kortfattet meddelelse.

Hovedpersonen afviser over bold.dk at udtale sig om sagen, men fastholder, at der er tale om personlige årsager, og at han ikke har andre jobs på hånden.

- Nej, jeg har ikke noget på bedding, men selvfølgelig skal man videre, og det må jeg se på. Lige nu tager jeg mig af de personlige årsager, siger han uden at uddybe, hvad der ligger bag.

Hans Jørgen Haysen blev ellers hentet fra en lignende stilling i SønderjyskE, efter AGF mistede sin sportschef Peter Christiansen til FC København. En stilling, han først tiltræder 1. april, fordi de to klubber ikke kunne blive enige om en løsning.

45-årige Haysen var sportschef i Sønderjyske fra 2014, hvor han overtog stillingen fra Ole Nielsen. Her nød han stor succes og kan tilskrives en del af æren for sølvmedaljerne i 2016 og pokaltriumfen i sommer.

