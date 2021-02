Helmig fik sindene i kog: Her er AGF's forklaring

Flere rasende AGF-fans gik søndag til tasterne på Twitter til trods for De Hviies fornemme Superliga-sejr over SønderjyskE.

Sindene kom nemlig i kog, da tv-billederne kunne afsløre, at AGF-ambassadør Thomas Helmig havde fået adgang til stadion i disse ellers tilskuerløse tider.

Også Thomas Helmigs søn, Hugo, sad på tribunen til AGF's 2-0-sejr over sønderjyderne.

Thomas Helmig og Hugo Helmig havde fået adgang til Aarhus Stadion søndag på trods af tilskuerforbuddet. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Læs kampreportagen fra AGF-Sønderjyske her:

Måltørken brudt: AGF sejrede i VAR-drama

Ifølge Divisionsforeningens retningslinjer under coronarestriktionerne så går den dog ikke at invitere tilskuere på stadion.

Heller ikke selvom det er kendte sangere, megafans eller klubambassadører. I hvert fald ikke hvis Divisionsforeningens coronaprotokol skal stå til troende.

Adgang til stadion under kampafvikling: • En professionel fodboldkamp er en arbejdsplads hvortil der kan gives adgang for personale med nødvendig arbejdsbeskrivelse. (Journalister eller personale der er essentiel for kampafviklingen, red.) • Til professionelle fodboldkampe må der ikke gives adgang for tilskuere. Kilde: Divisionsforeningen

Ekstra Bladet fangede AGF's adm. direktør, Jacob Nielsen, efter kampen for at høre, hvorfor Thomas Helmig sad på tilskuerpladserne.

- Jeg synes egentlig ikke, det er fair, at jeg skal redegøre for de gæster, vi har under kampene. AGF er ikke den eneste Superliga-klub, der har gæster på tilskuerpladsen. Det er et absolut minimum af mennesker, der har adgang til stadion.

- Men hvorfor var Thomas Helmig til stede? Havde han en rolle i kampafviklingen?

- Thomas er AGF-ambassadør, og han havde et møde med bestyrelsen inden kampen. Derfor var han til stede.

- Var Hugo Helmig også til møde med bestyrelsen?

- Det har jeg ingen kommentar til, og jeg synes heller ikke, det er relevant.

- Forstår du de AGF-fans, der finder det uretfærdigt, at Thomas Helmig må komme på stadion, når de ikke må?

- Det har jeg ikke nogen holdning til. Thomas Helmig er AGF-ambassadør og holdt møde med AGF's bestyrelse. Derfor var han på plads til kampen. Jeg synes, der burde være 8500 yderligere tilskuere, for det er vi gearet til. Jeg forstår slet ikke, det ikke er det, som er sagens kerne, lød forklaringen fra Jacob Nielsen.

Jacob Nielsen (th) forklarer, hvorfor Thomas Helmig havde fået adgang til Aarhus Stadion under coronanedlukningen. Arkivfoto: Ernst van Norde

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Divisionsforeningens sikkerhedschef, Kasper Kragh.

Heller ikke Divisionsforeningens CEO, Claus Thomsen, er vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser.

Læs meget mere om AGF's præstationer hen over vinteren og mulighederne i guldkampen:

Hidsig gulddyst: Sådan står bejlerne

AGFs eneste problem i opløftende vinter

Gnaven Glen efter straffe-drama

Klasse-kasse: Tilbage på tronen