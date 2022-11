Helt uenig med FCK: - Aldrig offside!

Mens FC København ikke ville høre tale om det kontroversielle i VAR-vognens søndagstur til Aarhus, så VAR det Frederik Tingagers annullerede scoring, der fyldte det meste i hjemmeholdets omklædningsrum.

- Ja, den situation gør ondt, ligesom deres 1-0-scoring irriterer os. Men som jeg så det, så skulle der aldrig have været dømt offside. Der var heller ingen protester fra FCK’erne, sagde ’synderen’ Nicolai Poulsen og fortsatte.

- Kamil Grabara stod og skubbede til mig på stregen. Jeg gav lidt igen, men Kamil havde ingen mulighed for at tage det hovedstød, medmindre han har superkræfter. Det husker jeg, at han ikke har. Jeg har set mange lignende situationer i Superligaen, hvor der ikke er blevet dømt offside.

Nicolai Poulsen mente ikke, Grabara havde chance for at nå Tingagers hovedstød. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Hvad sagde dommerteamet til jer om kendelsen?

- Det ved jeg ikke. Jeg var ikke henne ved ham. Jeg har fundet ud af, jeg ikke kan nå ind til dommerne alligevel, og Mads (-Kristoffer Kristoffersen, red.) var lidt vild i dag, så jeg undlod at opsøge ham, lød det fra Nicolai Poulsen.

Mads-Kristoffer Kristoffersen var 'vild' søndag eftermiddag, med Nicolai Poulsens ord. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

AGF-træner Uwe Rösler valgte også en mere afdæmpet strategi end tidligere på sæsonen, hvor tyskeren gav klart udtryk for, hvor man kan stikke VAR hen.

- Jeg vil ikke være uhøflig, men efter kampen i Parken vil jeg ikke længere kommentere på VAR-kendelser eller dommerkendelser. Jeg er nødt til at fokusere på, hvad jeg kan gøre noget ved. Jeg må respektere kendelserne. Også i dag.

