Helten tog pis på kritikerne

Jon Dagur Thorsteinsson kan simpelthen ikke holde sig fra rampelyset.

Den omdiskuterede AGF'er tog helterollen, da De Hvi'e hentede den tredje sejr i træk i Superligaen, da han efter 35 minutter blev matchvinder mod SønderjyskE.

Målet fejrede han med et utvetydigt signal til kritikerne.

Med samlede hænder lod han, som om han tog et hovedspring.

Sådan tager man pis på dem, der kun fokuserer på de gange, hvor den teknisk stærke islænding døjer med balancen og forsøger at trække frispark, der ikke er der.

- Det var lige præcis det (en hilsen til kritikerne, red.), konstaterede den omdiskuterede islænding efter slutfløjtet.

- Jeg kan ikke lide at fokusere på al den snak. Jeg er ved at vænne mig til, at der altid er nogle kritikere.

- Jeg ved godt, at jeg til tider laver noget lort på banen, erkendte AGF's matchvinder, der røg i karantæne efter et gult kort i slutfasen, da han gled på den våde bane og ramte Emil Kornvig.

- Jeg gik ind til kampen for at undgå en advarsel, men så glider jeg der. Andre gange har jeg fået gult for at trække vejret, sukkede han.

Thorsteinsson tog opmærksomheden igen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

David Nielsen konstaterede efter kampen, at det massive fokus på Jon Thorsteinsson er noget som kantspilleren må vænne sig til.

- Jo større opmærksomhed han får, jo bedre spiller Jon.

- Det er vigtigt, at have den type spiller i AGF, mente David Nielsen.

- Når man spiller i AGF skal man være forberedt på at blive modstandernes hadespiller nummer et, konstaterede AGF-træneren.

Thorsteinssons træffer sendte AGF op i nærheden af top seks og den værste krise er afblæst med tre Superliga-sejre i træk - uden modstanderen er kommet til fadet.

- Det vil være ret skørt at påstå, at det går den forkerte vej lige nu, smilede Jon Thorsteinsson og inkluderede midtugens pokalsejr over Frem ved at opgøre stimen af sejre til fire.

- Vi vidste godt, at vi mistede en del spillere før sæsonen, men hvis vi bare bevarede fatningen, så skulle det nok blive godt igen, uanset hvor meget pis vi skulle høre for det, sagde han og roste Mustapha Bundu for oplægget til sejrsmålet.