Historisk millionoverskud

På trods af coronapandemien ser økonomien ud til at have det godt i superligaklubben AGF.

Onsdag har AGF A/S, der driver fodboldklubben, præsenteret resultaterne for regnskabsåret 2020/21, og det viser et overskud før skat på lige knap 25 millioner kroner.

- På trods af de benspænd, som covid-19 har sat for en lang række af vores kerneaktiviteter, kan vi alligevel notere det bedste resultat i koncernens historie, siger administrerende direktør Jacob Nielsen i en selskabsmeddelelse.

Overskuddet i regnskabet, der dækker perioden fra 1. juli 2020 til 30. juni 2021, er næsten 15 millioner større, end det var i 2019/20.

Klubbens omsætning er steget med godt 20 millioner til 144 millioner.

- Det skyldes ikke mindst den enorme opbakning, vi har modtaget fra sponsorer og fans gennem covid-19, der samtidig bekræfter os i, at den strategi, vi følger, er den rette i en by som Aarhus med de demografiske og kommercielle forudsætninger, vi har.

- Jeg hæfter mig især ved, at vi i et vanskeligt marked igen i år kan glæde os over en rekordhøj sponsoromsætning, samtidig med at vi har oprustet sportsligt såvel i A-truppen som i vores talentakademi, siger Jacob Nielsen.

Det gode resultat skyldes blandt andet, at AGF har fået flere sponsorkroner i kassen, ligesom indtægterne fra tv og spillersalg er øget.

AGF levede desuden op til sin målsætning om at ende i mesterskabsslutspillet i sidste sæson, og det har også haft positiv indvirkning på resultatet.

AGF oplyser, at den væsentligste årsag til den øgede omsætning er, at sæsonen 2019/20 blev rykket på grund af coronapandemien. Den sidste del af sæsonen blev således afviklet i regnskabsåret 2020/21.

På udgiftssiden har AGF blandt andet brugt flere penge på at aflønne sine ansatte. Den post er i forhold til det foregående regnskabsår steget med 13 millioner kroner til 87 millioner kroner.

Egenkapitalen ligger på 94 millioner kroner.

