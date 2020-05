Hyldet verden over: Nu gentager AGF succesen

Succesen skal gentages.

Derfor slår AGF videovæggen op igen, når OB 2. pinsedag vil komme på besøg.

Efter en vellykket premiere med den virtuelle fantribune og dåselyd i højttalerne mod Randers er AGF klar til ny omgang, selv om det koster lidt.

Det er nemlig gratis at være tilskuer på en skærm, mens det koster AGF en smule at købe ekstra 'plads' på Zoom, lige som der skaffes skærme, som 10 mand igen brugte halvanden dag på at stille op.

Omkring 30.000 var inde og kigge med.

- Måske vil der komme en kreditnota fra USA, når Zoom får øje på, hvad vi har gang i. Det har i hvert fald givet masser af omtale, siger AGF's aktiveringschef Jesper Elkjær.

Medier i både Spanien, USA og Storbritannien har omtalt den 40 meter lange videovæg, hvor fansene kunne være med hjemme fra stuerne.

Premieren var og blev en succes, og tilskuerne opførte sig eksemplarisk, og det blev ikke nødvendigt at kappe en eneste forbindelsen til en skærm, fordi en Randers-tilskuer foreksempel havde sneget ind i AGF-sektionen eller omvendt.

Der var heller ingen, som prøvede at sende et eller andet upassende budskab ud via en skærm, så de mange, som AGF havde til at overvåge premieren, fik en stille og spændende aften, hvis man altså holdt med 'De Hviie'.

Det var først i overtiden, at AGF med en udligning af Patrick Mortensen fik 1-1 og næsten løst billet til slutspillet.

- Nu laver vi en gentagelse mod OB, hvorefter AGF skal på udebane. Når vi vender tilbage i slutspillet, er situationen forhåbentligt en anden. Det er, hvad vi håber, siger Jesper Elkjær.

AGF's målhelt Patrick Mortensen var åbenbart ikke tilfreds med uafgjort. Han havde travlt med at få kampen genoptaget, selv om man var langt henne i overtiden (Foto: Henning Bagger, Ritzau/Scanpix)

Det var vistnok ikke en godkendt fejring af Simon Piesingers mål til en 1-0 føring. Vito Hammershøj-Mistrati jubler lovlig tæt på (Foto: Jens Dresling)

