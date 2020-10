Irriteret AGF-profil: Hvad er det for et spørgsmål

Kamil Grabaras tilbagevenden til Aarhus fik den lokale avis til at stille et spørgsmål, han ikke brød sig om

Måske er det et åndssvagt spørgsmål i den givne situation, måske er det lige præcis det rigtige spørgsmål at stille.

Aarhus Stiftstidendes udsendte havde forleden fornøjelsen af at interviewe AGF's tilbagevendte målmand Kamil Grabara, der igen er lejet i Liverpool FC.

Du kan læse den artikel her

Det fik ham til at spørge, hvor langt han mon er fra at være sådan i rigtig kampform, hvis AGF-træner David Nielsen skulle vælge ham frem for det normale førstevalg William Eskelinen.

Stiftens udsendte beskriver, hvordan det ellers gode humør hos Grabara forvandler sig med det samme, da svaret kommer.

- Jeg synes ikke, at det er ok at spørge om. Hvis jeg er her, betyder det vel, at jeg er klar til at spille. Jeg har haft en fuld pre-season, trænet godt, så jeg kan ikke se, hvorfor jeg ikke skulle kunne spille med det samme.

'Kunne FCK finde på at fyre Ståle?'

At Aarhus Stiftstidende overhovedet dristede sig til at stille spørgsmålet, hænger naturligvis sammen med det uheld, Grabara var ude for i januar i Huddersfield, hvor han slog sit hoved i en kamp. Han pådrog sig en hjernerystelse og en mindre blodprop, der betød, at han ikke siden fik en kamp for Championship-klubben.

Kamil Grabara havde sin første træningsdag i Aarhus i torsdags, selvfølgelig efter han var testet negativ for coronavirus.

Da han sidste forår spillede for AGF, var han blandt klubbens bedste i Superligaen med et meget højt niveau, og siden fulgte et nyt lejeophold i engelske Huddersfield i den næstbedste engelske række.

Da AGF bebudede, at man igen havde tilknyttet Grabara, fik det Ekstra Bladet til at kalde det 'et greb efter guldet i AGF'.

Det kan du læse meget mere om her i denne betalingsartikel, hvor vigtigheden af Grabaras ankomst analyseres: Det er et greb efter guldet i AGF

AGF møder AaB på udebane søndag i Superligaen fra klokken 16. Sammen med de øvrige kampe kan du følge den her på sitet.

Russere vil have FCM-stjerne

SønderjyskE henter stærk midtstopper

Randers har travlt: Går efter to spillere i weekenden

'Jeg er mest lykkelig, når de andre ikke kan lide mig'