- Jeg er ingen magiker!

Uwe Rösler havde advaret på forhånd. AC Horsens var et hold, der kunne stikke en kæp i hjulet på den ellers velkørende AGF-bus.

Den tyske cheftræner fik ret.

Uwe Rösler kan ikke bare klappe i hænderne og tænde lyset i Aarhus. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Efter en dårlig anden halvleg smed aarhusianerne kampen mod de østjyske rivaler, hvilket udstiller AGF’s største problem lige nu.

- Jeg er frustreret over, at vi smed denne kamp. Vi skal blive bedre til at kontrollere kampene. Det var et problem mod Lyngby også. Vi traf for mange dårlige beslutninger. Vi spillede lange bolde på Magnus Jensen, hvilket er dumt, og i det hele taget spillede vi i forkerte rum efter vores scoring, lød det fra Uwe Rösler.

Det endte med en AGF-nedtur i Horsens. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

- Hvorfor er I ikke bedre til at kontrollere kampene?

- Fordi vi lige er begyndt at arbejde sammen, efter at holdet nær rykkede ned i foråret. Jeg er ikke en magiker, der kan tænde for lyset og så kæmper vi for mesterskabet. Det er ikke sådan, det fungerer. Ingen kan sige, at vi ikke forsøger, men vi er i begyndelsen af at arbejde sammen. Vi har arbejdet sammen i to måneder, sagde den tyske chef, der pointerede.

- Vi havde rigeligt med chancer til at vinde kampen. Vi er ikke helt, hvor vi skal være, men vi skabte rigeligt for at få minimum et point med fra Horsens, så der er noget at arbejde videre på.

