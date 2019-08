Jubler over historisk triumf

Kan gå i vasken: Problemer med Dolberg-skifte

Jakob Ankersen smilede skævt.

Det havde han god grund til efter en start på sæsonen, hvor han startede på bænken, men nu ligner et sikkert kort i David Nielsens startformation.

Jakob Ankersen scorede til 2-0 og bidrog til, at AGF fik den første sejr på Brøndby Stadion i 12 år. Århusianerne havde altså ikke vundet siden Mike Tullberg leverede det berømte saksespark, der gjorde han berømt i hele fodbold-Danmark.

- Jeg fik ligesom skudt sæsonen lidt i gang, efter jeg har været lidt ude af holdet. Det har været en ekstra motivation for mig at kæmpe mig tilbage. Jeg tog skeen i den anden hånd og kom ned i fedtprocent, forklarer han.

Ankersen og holdkammeraterne dominerede og det havde ikke været ufortjent, hvis AGF havde scoret både fire eller fem mål.

Patrick Mortensen sparkede på stolpen, det samme gjorde Mustapha Bundu, der med lidt mere skarphed havde scoret i de situationer.

Det var i grove træk et AGF-mandskab i stærk kontrol overfor et tamt og modløst Brøndby-mandskab uden struktur, kreativitet og den vildskab, der skal være på Brøndby Stadion.

- Vi havde godt styr på Brøndby. De var ikke glade for, at vi pressede dem. Det virkede som om, de ikke vidste, hvad de gjorde. De forsøgte i flere situationer kun med lange bolde, mener Jakob Ankersen.

Ved siden af ham stod en stolt cheftræner, David Nielsen.

- Vi havde kampen, hvor vi ville. Vi spiser den her kamp, som vi skal. Samtidig får vi lukket fuldstændig ned for Brøndbys farlige spillere, siger David Nielsen og uddyber:

- Vi kan ikke klage, efter vi har scoret tre mål på Brøndby Stadion. Men vi havde chancer til at score flere mål. Sådan en sejr her betyder meget for os som klub, fordi vi er et sted, hvor vi har haft det svært i mange år, forklarer David Nielsen.

Tre gange clean sheet

AGF-opturen hænger i høj grad sammen med anfører Niklas Backmans tilbagevenden til bagkæden.

For siden han gjorde comeback mod SønderjyskE for et par uger siden, var det tredje kamp i træk AGF spillede til nul. Først blev det 0-0 mod sønderjyderne, siden blev Horsens besejret 2-0 og søndag vandt de 3-0 over Brøndby.

Svenskeren er ikke bare styrmanden i bagkæden. Han er også spilleren, der gør sine holdkammerater bedre i forsvaret.

