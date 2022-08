Kæk AGF-helt: - Havde læst OB-keeper

Patrick Mortensen havde lagt mærke til, at OB-målmand Martin Hansen kunne finde på at give en returbold

Patrick Mortensen havde fulgt aldeles godt med i, hvem OB ville stille mellem stængerne i søndagens opgør.

Og det løste sig til AGF-anførerens fordel.

Fynsk farce: Forærede sejren væk

Patrick Mortensen kunne juble over tre point og to mål mod Martin Hansen. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Han endte nemlig med at blive dobbelt målscorer i sejren på Fyn – ikke mindst fordi, han havde læst på lektien.

- Det første mål var efter en afslutning fra Sigurd Haugen, som det kom en ripost på. Vores målmandstræner, Nikolai Pold, havde fortalt, at Martin Hansen giver en del af dem væk, så det var bare med at være over løse bolde. Derfor var jeg først over den, lød det fra Patrick Mortensen.

Martin Hansen var blevet læst af Patrick Mortensen. Også på straffesparket i slutfasen. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

AGF-angriberen lagde for et par måneder siden ikke skjul på, at han sagtens kunne lade sig friste af en tur til udlandet, men siden har han fundet målformen under Uwe Rösler og forlænget sin aftale i Aarhus.

- Det er dejligt at lukke munden på jer journalister og bevise, at jeg stadig kan score mål. Nej, det er ingen hemmelighed, at jeg havde det svært sidste sæson, og jeg havde ikke mange folk omkring mig. Det har ændret sig nu, og det kommer mig til gode.

Patrick Mortensen og AGF får mulighed for at fortsætte målformen hjemme mod Lyngby i næste runde.

