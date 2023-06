Kæmpe AGF-salg på plads

Yann Bisseck er tabt for AGF og står foran et gigantisk skifte.

Det er ikke længere rygter, at Champions League-finalisterne fra Inter vil have fingre i den 22-årige forsvarsspiller.

Det er konkret, og alle detaljer er så godt som forhandlet på plads.

Inter kommer til at betale frikøbsklausulen på syv mio. euro – 52,5 mio. kr. – for forsvarsspilleren.

Yann Bisseck vandt bronze med AGF. Nu venter en stor udfordring med en kontrakt med Inter de kommende fem år. Foto: Ernst van Norde.

Betales i to rater

Den italienske storklub kommer til at finansiere købet over to betalinger til AGF.

Det bliver, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, betalt med 3,5 mio. euro i år og et tilsvarende beløb næste år.

Der er tale om det største salg i AGF's historie. Den rekord tilhørte tidligere Albert Grønbeck, der blev solgt for 25 mio. kr. sidste sommer til Bodø/Glimt.

Det kommer ikke som den store overraskelse, at den 22-årige tysker på blot to år har vokset sig ud af Superligaen. Det er måske mere overraskende, at han havner i Serie A og ikke i Bundesligaen.

Lægetjekket kommer til at foregå straks når Tyskland er ude af U21-EM. Det kan ske allerede onsdag, når de møder England, der fører gruppen ved EM-slutrunden. Der skal nærmest et lille mirakel til, hvis Tyskland skal videre i den turnering.

Sportschef Stig Inge Bjørnebye ved godt, at Bisseck er for god til Superligaen, uden at han overhovedet kan eller vil bekræfte noget som helst, hvad angår handlen.

- Vi forventer, at der sker noget med ham. Mere kan jeg ikke sige, andet end at det selvfølgelig er en god historie for os.

Yann Bisseck spillede afskedskamp for AGF mod Brøndby. Nu venter en kæmpe udfordring i Inter. Foto: Ernst van Norde.

Det store skridt, som Yann Bisseck tager meget snart, kommer ikke bag på Uwe Rösler, der ikke planlægger med forsvarsspilleren til den nye sæson.

- Bisseck er i høj kurs, og det er allerede velrapporteret derude. Jeg var i Istanbul og se Inter spille Champions League-finalen. De er fucking gode. Jeg kan godt forstå, hvorfor de jagter ham.

- De spiller med en trebackkæde, og alle kender efterhånden til hans frikøbsklausul, siger AGF-træner Uwe Rösler tirsdag, hvor AGF holder mediedag på Fredensvang.

For AGF har Bisseck været en fantastisk historie. Han blev for to år siden lejet i FC Köln, siden blev han købt fri for fem mio. kr.

Nu bliver han altså solgt for 52,5 mio. kr.

AGF skal dog aflevere 15 procent i videresalgsklausul til FC Köln. Det betyder, at tyskerne får 7,1 mio. kr. yderligere for Bisseck.

Yann Bisseck har udsigt til en femårig aftale med Inter, der sluttede som nummer tre i sidste sæson og derved er kvalificeret til Champions League i den kommende sæson.

