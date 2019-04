Kæmpe keeper-koks: AGF reddet i sidste øjeblik

Målmand Kamil Grabara kostede AGF to mål mod Vejle, der fortsat har første udesejr til gode

AGF's dyre lejesvend fra Liverpool, den polske U21-landsholdsmålmand Kamil Grabara sagde undskyld til holdkammeraterne.

Han slap i sidste øjeblik fra at blive den store skurk.

Polakken med et prisskilt på 100 millioner kroner blev reddet langt inde i overtiden af Patrick Mortensens udligning til 2-2.

Inden da havde Kamil Grabara i løbet af ni minutter formået at smide væk, hvad der var begyndt at ligne en AGF-sejr.

Først sparkede polakken dårligt ud til Adama Guira, som 'tabte' bolden, så kvikke Allan Sousa kunne udligne til 1-1.

Da den indskiftede Jonas Andersen ni minutter senere tog chancen fra kanten af feltet, tabte lejesvenden på forunderligt vis bolden ind over stregen.

- Jeg har haft en kort karriere og aldrig en aften som i aften, forklarede Kamil Grabara, der trods sine bare 20 år var mand nok til at møde frem som første til den ventende presse.

- Jeg lavede to fejltagelser, som jeg sent vil glemme. Selv om vi måske havde vundet 3-2, ville jeg formentligt ikke have været glad, lød det fra polakken.

Det lignede en AGF-ydmygelse, og sæsonens første udesejr til Vejle i Superligaen, da Patrick Mortensen tre minutter inde i tillægstiden hamrede bolden i nettet til slutresultatet.

AGF var ellers takket været anfører Jens Stage kommet på sejrskurs, da denne igen viste målfarlighed og dukkede op ved bagerste stolpe. hvorfra han kunne dirigere bolden ind over stregen.

Selv om der var meget mere på højkant for hjemmeholdet, var det alligevel bundproppen Vejle, som var mest nærgående før pausen.

Og det blev der ikke ændret ret meget på efter pausen, selv om Mustapha Bundu viste sig som et frisk poust på højrekanten.

Flere af gæsternes omstillinger manglede lige det allersidste, og hjemmeholdet kunne sagtens være kommet bagud med både 1-0 og 2-0, hvis Vejle havde haft lidt medgang.

Vejle havde endnu en gang skiftet en del ud, men der var faktisk kommet mere styr på den store rodebutik, fordi den brogede flok ikke var så broget som andre gange i denne sæson.

Den uheldige målmand fra Esbjerg-kampen, reserven Thomas Hagelskjær kom for anden kamp i træk på banen. Han afløste fra starten af 2. halvleg på ny Pavol Bajza, som åbenbart fik problemer med den skade, som også tvang ham til at udgå i den famøse Esbjerg-kamp.

AGF spillede meget forkrampet, og fortsætter aarhusianerne i samme stil, kan det sagtens ende med en nedrykningskamp.

