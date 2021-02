Kæmpe overskud: Gevinst offentliggjort

AGF har tirsdag præsenteret et halvårsregnskab med et overskud på 21,1 million kroner før skat.

Den aarhusianske fodboldklub skriver, at øgede transferindtægter har trukket regnskabet i den rigtige retning.

I sommer solgte klubben Mustapha Bundu til belgiske Anderlecht i en handel, som AGF selv beskrev som 'historisk stor'.

I det nye regnskab udgør transferindtægter 23,2 millioner kroner, hvilket var næsten ni millioner mere end i den tilsvarende periode året forinden.

23-årige Bundu vendte i januar tilbage til Danmark og spiller nu for FCK på en lejeaftale.

AGF-direktør Jacob Nielsen fortæller, at klubben for tredje regnskabsår i streg forventer et positivt resultat. Foto: Ernst van Norde

Regnskabet dækker kun perioden 1. juli til 31. december 2020. For hele regnskabsårets 2020/21 forventes et overskud på mellem 15 og 30 millioner kroner.

- For tredje regnskabsår i træk forventer vi et positivt resultat – og det skal endda ses i lyset af, at flere af vores kerneaktiviteter har været og fortsat er hårdt ramt af covid-19-restriktionerne, siger AGF-direktør Jacob Nielsen i meddelelsen.

- Vi har dog været i stand til at tackle udfordringerne proaktivt, hvilket først og fremmest skyldes, at vi har en robust og bæredygtig forretningsmodel og en kompetent og hårdtarbejdende medarbejderstab.

På grund af coronarestriktioner har AGF ligesom de øvrige superligaklubber måttet spille kampe for tomme eller delvist fyldte tribuner. Og aktiviteterne i Ceres Park & Arena har været begrænsede.

Alligevel er omsætningen steget til 70,8 millioner kroner fra 65,9 millioner i den tilsvarende periode i 2019. Ifølge AGF skyldes det flere tv-indtægter og penge fra samarbejdspartnere og sponsorer.

- Vi er taknemmelige og ydmyge over for den opbakning, vores samarbejdspartnere viser os, og derfor er vi også glade for, at vi i juli 2020 kunne betale sportsligt tilbage med de første medaljer til klubben i 23 år, siger Jacob Nielsen.

Egenkapitalen er på et år steget med cirka 16 millioner kroner på et år i AGF. Den lå i slutningen af 2020 på 85,6 millioner kroner.

