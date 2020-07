Kæmpe ros: Han er blandt Superligaens bedste

I søndagens sene Superliga-kamp bragede AGF og FC København sammen på Ceres Park.

Længe lignede det, at opgøret skulle slutte uden vinder, men så tabte Kalle Johnsson bolden ind i eget net, og det betød, at AGF kunne besejre københavnerne for første gang i 11 år.

Cheftræner David Nielsen var efterfølgende meget tilfreds med, hvad han så fra sine spillere.

- Jeg er selvfølgelig glad for sejren, det er én ting. Men jeg er mere glad for vores præstation. Den aggressivitet og den samlede enhed, som FCK møder i dag, er meget, meget stærk, og det gør, at vi vinder fodboldkampen. Så ved jeg godt, at vores mål er en fejl af deres målmand, men vi har nogle muligheder for at score, også i angrebet før, og jeg er helt sikker på, at vi vinder skudstatistikken.

- Vi er i det hele taget farlige mod dem hele vejen igennem, så vi er selvfølgelig glade for en sejr, og det var dejligt at fejre det med resten af byen og resten af stadion, fortæller han til TV3 Sport.

Først på bolden foran Dame N'Doye. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

AGF har nu fire point op til FCK på andenpladsen. Med fem kampe tilbage af sæsonen vurderer David Nielsen, at det vil kræve fem sejre, hvis man skal overhale de forsvarende mestre.

- Det var klart, at hvis vi skulle gøre os forhåbninger om at lave et eller andet vildt angreb på de der sølvmedaljer, skulle vi vinde i dag. Nu har vi gjort det. Vi skal vinde resten af vores kampe uanset hvad, så vi fokuserer på én kamp ad gangen, og det er det, det handler om. Vi har nok med at ramme topniveauet hver gang.

- Nu skal vi allerede på torsdag til Aalborg igen, og der har vi ikke kunnet spillet de sidste par gange. Det er vigtigt, at vi gør det, men det er selvfølgelig en kæmpes sejr for os i dag, og det var dejligt at få slået FC Købehavn. Men måden vi gjorde det på, er det, jeg er mest tilfreds med.

Frederik Tingager var blandt de bedste på banen, og han har imponeret sin træner hele foråret.

- Nu har alle andre spillere fået ros hele tiden. Nu er vi også nødt til at snakke om, at Tingager måske har været en af de bedste spillere i Superligaen i det her forår eller tiden efter pausen. Den præstation, han leverer i dag, er helt, helt enestående.

AGF møder AaB torsdag klokken 18.00.