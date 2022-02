Kald mig bare Jack Kørestol, men spar mine børn

Jack Wilsheres ry som konstant skadet ødelagde hans muligheder for at genstarte karrieren i England, derfor er han nu endt i Danmark for få en ny start og bevise, at der er mere i benene

Forestil dig lige et barn løber rundt i skolen og pludselig bliver hans far kaldt ’Jack Kørestol’ af kammeraterne.

Sådan var virkeligheden for AGF’s nye midtbanespiller Jack Wilshere.

Hans konstante skader forvandlede efterhånden hans efternavn til det nærliggende ’wheelchair’ rundt på internettets mere barske hjørner.

Og pludselig dryppede det over i skolegården, hvor farmands mange skader blev til drillerier mellem børn. Archie på otte år fik pludselig ’min far kan banke din far’ fra en ny vinkel, da ’Jack Wheelchair’ blev spyet ud.

Jack Wilshire afsluttede sin første træning i AGF med en længere løbetur på anlægget, 'Ikke min favorit!' Foto: Ernst van Norde

- Hvad angår øgenavnene, så kan jeg tage det hele. Som jeg har sagt fra starten, så kan sociale medier være et slemt sted til tider. Det kan jeg acceptere og håndtere, siger Jack Wilshere da Ekstra Bladet spørger ham til oplevelsen.

- Det der gik mig på var, at min søn på det tidspunkt var otte år, og det bør ikke være noget, som han skal forholde sig til.

- Jeg tog mig af den situation, da den opstod, og nu hvor han er blevet lidt ældre, så har jeg også givet mig tid til at forklare det for ham, så han bedre kan forstå det.

- Men han er også spændt på, hvad der venter, og han glæder sig til at se nogle kampe herovre, siger Jack Wilshere.

Overfor The Athletic har AGF’s nye midtbanespiller fortalt, at han besluttede at konfrontere forældrene til det barn, som havde brugt det spydige øgenavn.

Archie er i mellemtiden blevet ti år. Han skal efter planen flytte med farmand til Smilets By for at være med på den rejse, der skal få folk til at glemme spillet på ’wheelchair’ og i stedet hæfte sig ved den første del af efter navnet ’Wil,’ der kan oversættes til ’vilje.’

Her bliver det virkelighed - Jack Wilshire til første AGF-træning. Foto: Ernst van Norde

For Jack Wilshere er rykket til Danmark for at blive fodboldspiller igen og slippe for prædikatet som det konstant skadede stortalent.

- Min historie formentlig grunden til, at en del klubber var modvillige til at tage en chance med mig, og jeg har altid sagt, at jeg formentlig var nødt til at forlade England for at komme væk fra det.

- Hvis jeg tager den positive vinkel, så har jeg fra starten af min karriere altid snakket om at spille i udlandet for at prøve noget anderledes, og jeg får muligheden for at gøre det nu, siger Jack Wilshere.

Han er befriende bevidst om, at skeptikerne er mange. At det nærmest forventes at endnu et forsøg på at komme igen kuldsejler.

Hans to yngste børn, Siena og Jack Junior, er faktisk så unge, at de ikke har erindring om farmand i en Arsenal-trøje trylle og besnære publikummet på Emirates.

Han blev den yngste debutant i Arsenal som 16-årig, og han var tre år senere helt overdådig i en Champions League-kamp mod Barcelona. Foto: Matt Dunham/Ritzau Scanpix

Jack Wilsheres karriere har været sat på standby så længe, at han nærmest har været ved at gå over i glemslen. Men det er værd i den forbindelse at huske på, at han er jævnaldrende med Christian Eriksen.

Som han løber rundt på Fredensvang til første træning, er hans ben lette og han virker på ingen måde som en afdanket spiller, som bare lige giver karrieren det sidste klem.

- Jeg har trænet i hvad der føles som en evighed. I begyndelsen var det godt at komme ind i vanen og træne, men på et tidspunkt vil man gerne spille kampe. Det er en unik følelse, og jeg vil have den følelse tilbage så snart som muligt.

- Er du klar til at spille mod Vejle på fredag?

- Jeg er ikke helt kampklar, fordi den eneste måde at blive det på er at spille kampe. Men jeg har trænet i en lang periode med gode spillere i et godt, intenst miljø - men jeg har brug for kampe.

- Jeg er klar til at spille, jeg er klar til at blive valgt af træneren, og jeg ser frem til det, siger Jack Wilshere, der har trænet med i Arsenal siden oktober.

Den nye AGF'er ynder at have bolden, så han har noget at lære sine holdkammerater, da De Hvi'e er blandt Superligaens hold med mindst boldbesiddelse. Foto: Ernst van Norde

AGF’s cheftræner David Nielsen slår til gengæld fast, at englænderen er med i overvejelserne til Vejle-kampen, og det virker oplagt, hvad den store byttehandel er.

Jack Wilshere har brug for at komme et sted hen, hvor han kan få 12-15 kampe på cv’et tjept, hvis han virkelig er kommet over skaderne.

Til gengæld har han accepteret en aftale i discountklassen, hvor han ikke en gang er blandt de fem bedst lønnede i klubben… alt sammen for at Siena og Jack Junior kan se Jack WILLshere rejse sig fra kørestolen og genfinde identiteten som fodboldspiller.

--------- SPLIT ELEMENT ---------