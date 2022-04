Krisen er til at føle på i AGF, og David Nielsen erkender, at de mentale udfordringer koster point

David Nielsen er efterhånden ved at løbe tør for forklaringer på AGF’s tilsyneladende ustoppelige rutsjekurs, der i værste fald kan ende helt nede i 1. division.

Søndag aften gik det igen galt på tragisk facon i den dybe overtid.

Man må give AGF-chefen, at det også er svært, når Murphys store, tykke lovbog bliver ved med at falde ned fra hylden og ramme alle i en Hviee trøje lige i smasken.

Det er ikke småting, David Nielsen får kastet i hovedet efterhånden. Foto: Ernst van Norde

- Jamen, det er noget mentalt, der gør, at alt der kan gå galt, det går galt. Men vi skal blive bedre til at undgå at komme i de situationer. For vi spillede ikke klogt i slutfasen. Men i vores situation er det svært at finde modet til at træffe de koldblodige og rigtige beslutninger. Det kostede så igen mod OB, sagde David Nielsen og konkluderede.

- Vores situation kan umuligt blive mere alarmerende, når man kigger på resultaterne, og den måde, som vi taber på igen. Det medgiver jeg, og det prøver jeg ikke at løbe fra. Men jeg kan trods alt ikke se bort fra præstationen, ligesom I kan. Vi leverede trods alt en fin første halvleg, og vi burde have fået et point med.

AGF har seks point ned til Vejle og en betydeligt bedre målscore, men bekymringerne er tydelige helt op på de dyre pladser ...

Jacob Nielsen og Stig Inge Bjørnebye er i spidsen for en synkende skude, hvor vandet fortsatte med at pible ind med nederlaget mod OB. Foto: Ernst van Norde

Aarhusianerne fik ellers en drømmeåbning på kampen, da Hans Christian Bernat fumlede føringen i fødderne på hjemmeholdet.

Men det viste sig, at målmandens gigantiske drop ikke kom til at koste det fjerneste – bortset fra faglig stolthed.

- Jeg kan simpelthen ikke forklare, hvad der skete i situationen. Jeg ville gerne finde en forklaring, men nogle gange sker sådan noget som målmand, og det var en lortesituation. Jeg har aldrig prøvet noget lignende, sagde Hans Christian Bernat.

- Det var hårdt at komme videre mentalt, men det bliver nemmere nu, når vi kommer fra Aarhus med tre point. Det er helt fantastisk, at jeg ikke kostede point.

