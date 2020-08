Kaotiske tilstande endte med AGF-fordel

AGF kan meget vel blive seedet i anden runde af Europa League-kvalifikationen. Holdet skal bare have ét resultat til at gå sin vej

Rumænsk fodbold var det rene kaos mandag, men udfaldet af det kommer AGF til gode. CFR Cluj endte nemlig som mester for tredje sæson i træk, og dermed skal nummer to, Universitatea Craiova, spille Europa League-kvalifikation.

Det hjælper AGF, fordi rumænerne har færre ranglistepoint end de danske bronzevindere. Dermed er AGF tæt på at blive seedet til anden runde af kvalifikationen, hvilket vil betyde, at holdet undgår modstandere som Tottenham, AC Milan og Galatasaray.

Nu mangler AGF bare, at én af to ting sker:

Enten skal FC Basel vinde Europa League og dermed ryge i Champions League til næste sæson. Ellers skal bare ét af de useedede hold overraske i første kvalifikationsrunde og slå et seedet hold.

Det forudsætter selvfølgelig, at AGF selv vinder sit opgør i første runde mod en endnu ukendt modstander. Her er danskerne dog stensikkert seedet og har dermed gode muligheder for at trække et svagt hold.

Mandag beskrev vi de kaotiske tilstande i Rumænien, der kun blev mere kaotiske i løbet af dagen. Cluj nægtede at spille kampen i sidste spillerunde mod netop Craiova, fordi klubben hævdede, at Craiova ikke tog coronavirus alvorligt.

Det endte med, at det rumænske fodboldforbund besluttede at gøre kampen til en reel finale, hvorfra der skulle findes en vinder, uanset om det var via forlænget spilletid eller straffesparkskonkurrence.

Det endte med en 3-1-sejr til Cluj, der dog måtte undvære sin træner, der kun lige var sluppet ud af hospitalet, efter han var smittet med coronavirus. Faktisk blev 16 spillere testet positiv for halvanden uge siden, men de viste sig at være falske positive.

Derfor fik Cluj mulighed for at gøre sæsonen færdig, lade sig kåre som mestre og altså hjælpe AGF.

