Kasseret i FCK: Nu siger AGF også farvel

Youssef Toutouh kom til AGF i oktober 2018 for at kickstarte karrieren, men missionen er mislykkedes.

Den tidligere FC København-profil har aldrig fundet melodien i Danmarks næststørste by, og et lejeophold i norske Stabæk i efteråret blev ikke løsningen. Hensigten var, at Toutouh skulle vende tilbage til AGF i en forbedret udgave, men fik 7 af 13 kampe. Den seneste i oktober.





Youssef Toutouh vender ikke tilbage i AGF trøjen. Foto: Lars Poulsen

Mens Youssef Toutouh har boltret sig i Norge, har AGF været særdeles velkørende i Superligaen, og derfor er konklusionen klar - AGF og Toutouh står foran en skilsmisse et halvt år, før at kontrakten udløber.

Det samme er tilfældet med offensivspilleren Nimo Gribenco, der i efteråret var udlejet til islandske Stjarnan.

- Begge spillere har fået fri til at finde en anden udfordring. Begge vil gerne spille, og det kan vi ikke love dem. De leder efter et sted, hvor de kan spille regelmæssigt, siger AGF-sportschef Peter Christiansen til tipsbladet.dk.

PC vil ikke kalde Youssef Toutouhs lejeophold i Stabæk for en ubetinget fiasko.

- Toutouh havde et okay lån i Stabæk og spillede rigtig meget i starten, men spillede så knap så meget i den sidste halvdel af året, siger AGF-bossen og fastslår, at det er svært at sige, hvorfor Toutouh aldrig blev en succes i Aarhus.





Peter Christiansen sammen med cheftræner David Nielsen. Foto: Gregers Tycho

- Det er et godt spørgsmål. Vi vidste godt, hvilke udfordringer der var. Han havde været ude rigtig, rigtig længe, og kunne vi forløse ham og få ham i gang igen, skulle han på kort sigt i form, men også spille og banke rust af inde på banen. I den konkurrencesituation, vi har, har det været svært for ham at spille i AGF.

- Nu står vi med en følelse af, at vi står endnu stærkere på de positioner, han dækker, end vi gjorde, da vi lånte ham ud til Stabæk. Derfor er hans situation et eller andet sted forværret, og så er vi bare ærlige over for hinanden. Det er sådan, det er.

Var han for langsom om at komme i en sådan form, at han kunne komme i betragtning til holdet?

- Det er svært at sige. Han gjorde en indsats, men kunne han have gjort mere? Måske. Kunne vi have givet ham flere minutter? Det havde nok været svært i forhold til konkurrencen. Det er vigtigt at have for øje, at han havde været ude i lang tid (da han skiftede til AGF, red.), og det gode på hans vegne er, at han spillede syv kampe for Stabæk - det var han ikke kommet til i AGF. Han er et bedre sted nu, end han var før.





Toutouh på sin første dag i AGF, nu er han fortid i klubben. Foto: Claus Bonnerup

- Men jeg kan ikke garantere ham spilletid, og følelsen hos begge parter er, at det vil være bedst, hvis han finder et sted, hvor han som minimum føler, at han er tættere på, lyder det fra Peter Christiansen.

Youssef Toutouh har fået fri af AGF, mens han søger en ny klub.

- Jeg tror, at han har fået et par henvendelser, og dem går han og summer lidt over. Det vigtige for ham lige nu er, at han finder et sted, hvor han er nogenlunde sikker på at spille. Det er et vigtigt tidspunkt i hans fodboldliv. Han har et gudsbenådet talent, men gammel merit er sjældent meget værd i fodbold, siger PC.

Youssef Toutouh nåede at spille 15 kampe og score et mål for AGF.



