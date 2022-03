Katastrofalt: Top seks er væk

Top seks er nu ren og skær utopi for AGF.

Sådan lyder det fra chefen selv, der var voldsomt opgivende ovenpå endnu et nederlag i en vanvittig fodboldkamp.

- Vi manglede mentalitet. Vi var meget påvirkelige og usammenhængende efter scoringerne, og så bliver det en vild kamp. Dem har vi spillet tre af nu og tabt de to. Nu er top seks væk. Mere eller mindre. Det har vi følt, den har været nogen tid, fordi vi ikke er gode nok, lød den brutale men nøgterne dom.

AGF og Yann Bisseck (billedet, red.) kan skyde en hviee pil efter top seks, erkender David Nielsen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

AGF har nu lukket otte mål ind i tre kampe mod de tre mandskaber, der ligger nederst i tabellen.

Det 'nemme' kampprogram har kun givet tre point, og derfor er David Nielsen klar til at kaste håndklædet i ringen, da der er fem point op til Randers og kun to kampe tilbage af grundspillet.

- Du kan sagtens kalde det en katastrofe, at vi ikke når i mesterskabsspillet. Vi har ikke klaret, at vi skulle satse for at vinde point. Vi har skulle score mange mål, men prisen for de mange mål er al for stor. Det er mit ansvar. Nu skal jeg først og fremmest koncentrere mig om at reparere mit fodboldhold, sagde David Nielsen.

Uheldige Jesper Hansen, der begik to dyre fejltagelse, kunne ikke forklare, hvad der gik galt for ham i kampens hede, men i det mindste, stillede han sig op og forsøgte.

- Jeg ved ikke, hvordan den første kan gå ind. Jeg kom i en mærkelig position, som førte til en stor, stor fejl. Det er jeg ærgerlig over, for det ændrede kampen.

- Vi lukker alt for mange mål ind, og advarselslamperne blinkede allerede inden. De blinker ikke mindre nu. Vi laver alt for mange fejl, og modstanderen bliver meget nemt farlig. Det ser ud til at koste pladsen i top seks. Troen er ikke så stor på det længere, sagde Jesper Hansen.