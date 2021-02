Klar besked i AGF: Nej tak!

SønderjyskE, FC Nordsjælland, FC Midtjylland, Vejle Boldklub og Esbjerg fB er aktuelt på udenlandske hænder, og flere klubber kan følge i slipstrømmen.

Randers FC har meldt ud, at man gerne byder udenlandske pengemænd velkommen, og en lignende melding har man hørt fra AC Horsens og Silkeborg IF.

I Aarhus går udenlandske rigmænd dog i udgangspunktet forgæves.

Det fastslår Lars Fournais, der er bestyrelsesformand i AGF.

- Hvis du spørger, om vi er til salg til en større ejer, som ønsker sig en større position, så har vi ikke nogen intention om at være til salg på den måde. Jeg er meget tilfreds med det ejerskab, vi har i dag, siger Lars Fournais til Discovery Networks.

Han er dog ikke en del af det kor, der mener, at det er skidt for dansk fodbold, at udenlandske investorer i større grad gør deres indtog.

- Jeg synes jo egentlig, at det på mange måder er en naturlig udvikling. Der sker det inden for fodbolden, som også sker mange andre steder i erhvervslivet - at udenlandske virksomheder køber op i Danmark, siger AGF-formanden og tilføjer:

- Det er sundt at være en del af et internationalt samfund, og det er sundt, at der kommer nye penge til. Men det afhænger selvfølgelig af, hvad men vil med ejerskaberne og investeringerne.

Se indslaget med Lars Fournais øverst i artiklen.

Klasse-kasse: Tilbage på tronen

'I er fuldstændig vanvittige'

Eriksen på forsiden: Alt peger i den retning