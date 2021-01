Klart signal: Det ender i et AGF-brud

24-årige Frederik Brandhof får for første gang chancen i Superligaen, når han skifter til AGF til sommer

Det har længe summet omkring Bror Blumes forestående exit fra AGF. Nu sender De Hvide det hidtil klareste signal om den forestående skilsmisse med midtbane-dynamoen, der har udløb til sommer

AGF henter fra sommeren 2021 24-årige Frederik Brandhof, der skifter til AGF fra Viborg, når hans kontrakt med midtjyderne udløber.

Frederik Brandhof er en oplagt bobler til den centrale midtbane, hvor Patrick Olsen dermed uden Bror Blume kommer til at stå mere klart som den oplagte playmaker og oplægger på holdet.

Patrick Olsen sætter ord på, hvad AGF drømmer om, efter sejr over sit gamle hold tilbage i december.

Frederik Brandhof har længe været i søgelyset hos AGF, der blev cirklet ind som en potentiel midtbane-løsning af den suspenderede sportschef Peter Christiansen, der som bekendt er på vej til FC København.

Viborg-spilleren blev i forbindelse med klubbens generalforsamling udnævnt til årets spiller i Viborg, lige som klubbens tilhængere også kårede Brandhof til årets spiller efter sidste sæson, hvor det blev til ti mål i 1. division.

Trods skulderklappene så var Viborg allerede indstillet en skilsmisse til sommer, fordi klubben søgte en anderledes rollefordeling til midtbanen.

David Nielsen får en ny type til midtbanen med Frederik Brandhof. Foto: Jens Dresling

Brandhof slog sig ind på U20-landsholdet i sine unge år, hvor han spillede for Skive, og hans talent sendte ham til FC Midtjylland, hvor han dog kun var en kort overgang, inden han med succes skiftede til rivalerne fra Viborg.

I Aarhus tiltræder han på en aftale, der løber til udgangen af 2024.



- Vi er rigtig glade for, at vi kan hente Frederik til Fredensvang. Han er en dynamisk og målfarlig midtbanespiller, der trods sin relative unge alder har spillet rigtig mange divisionskampe og for længst har vist sit værd som en hårdtarbejdende og ihærdig fodboldspiller.

- Frederik indeholder mange af de dyder, som vi sætter højt i AGF og han bliver en fin tilføjelse til vores trup, hvor han kommer til at give os nogen nye dimensioner og muligheder, og vi ser frem til at byde ham velkommen til sommer, siger cheftræner i AGF, David Nielsen, til klubbens hjemmeside.

Lukker han døren for Eriksen?

AGF dropper Morten Østergaard

Ekspertens store overblik: Ham har jeg et godt øje til

Spar masser af penge: Tricket til den bedste sportspakke