Knivskarpe FCN udnyttede Tingagers gavebod

FC Nordsjælland er tilbage på førstepladsen og ligner til forveksling et hold, der kan presse de normale tophold hele vejen denne sæson

Superliga-konkurrenterne skal bede til, at FC Nordsjælland vælger at cashe ind i vinterpausen.

Ellers bliver Farum-klubben et godt bud på en mulig mesterklub, hvis ikke de normale guldaspiranter snart kommer på sporet.

Flemming Pedersens tropper er efter 3-2 ude mod AGF mandag aften allerede nu så langt foran eksempelvis FC København, at løverne næsten ikke kan gøre det alene.

Derfor var det jo interessant, at Manchester Uniteds danske chefscout, Tommy Møller Nielsen, atter var på plads til en FC Nordsjælland-kamp.

Han så dermed den superpasning fra stjernefrøet Adama Nagalo efter otte minutter, der sendte Ernest Nuamah alene mod Jesper Hansen.

En supertæmning af kuglen og afslutning i næste bevægelse.

Ernest Nuamah scorede stensikkert til 1-0, efter et fremragende oplæg af Adama Nagalo.

Nu er Adama Nagalo naturligvis ikke Manchester United-kaliber... slet ikke. Men det var Kamaldeen Sulemana heller ikke - indtil han pludselig var det.

Men der findes mange andre klubber, der har penge nok til at lokke FC Nordsjælland til salg.

Og der er mange. rigtig mange FCN-spillere, der får købedygtige klubber til at spærre øjnene op.

Således også norske Andreas Schjelderup, der har krænget sidste sæsons nedtur af sig og atter viser, hvad al hypen handler om.

Ikke mange 18-årige havde haft nerverne til at sparke to straffespark dybt i overtiden før pausen - og score begge gange efter Nuamah var løbet alt for langt frem på det første.

De to FCN-scoringer i første halvleg afslørede til gengæld nogle af de defensive AGF-skrøbeligheder, som ellers så ud til at være blevet pakket sammen med flyttebilerne, der kørte David Nielsen ud af Fredensvang.

Forsvarsgeneralen Frederik Tingager havde en mareridtsaften mod de vævre gæster.

Først var han totalt fejlpositioneret ved Nuamahs åbningsmål.

Og da AGF efter en god periode midt i halvlegen var kommet på omgangshøjde ved Sigurd Haugen, så ødelagde Tingager muligheden for at komme til pause med 1-1.

I en løbeduel med Mohammed Diomande kom Frederik Tingager lidt bag efter og baskede til bolden med sin flagrende venstre arm.

VAR-tjekket var reelt overflødigt. Klart straffespark - og Schjelderup på tavlen.

Frederik Tingager havde stort besvær med at forsvare sig mod de vævre FCN'ere. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

For AGF blev kampen endnu et vidnesbyrd om, at klubben mangler en plan, når modstanderne lykkes med at holde Mads Emil Madsen fra klatten.

AGF's comeback før pausen kom netop, fordi den tidligere Silkeborg-spiller fik meldt sig ind i kampen.

Det var således et Madsen-indæg, der skabte den mulighed, som Sigurd Haugen udlignede på.

Og AGF fik i anden halvleg presset FC Nordsjælland, fordi Mads Emil Madsen atter kom i spil som kreatør.

Mikael Anderson havde 2-2 scoringen på foden, men måtte se stolpen tage fra.

FC Nordsjælland var presser og fik vist, at de unge drenge også har beskidte tricks i bagagen.

Forhalingerne i FCN-igangsætningerne var nærmest som at opleve en teenager lade de første dun stå på overlæben for at virke voksen.

Og som minutterne slæbte sig afsted stod det stadigt skarpere, at FC Nordsjælland tænker store tanker denne sæson.

AGF's desperate pres for en udligning blev afværget og i den helt rette sekvens satte den indskiftede Oliver Antman turbo på og fandt knivskarpt en anden indskifter, Lasso Coulibaly til 3-1.

Det var ikke lige frem i manuskriptet, men FC Nordsjælland tog det hele.

Kendetegnende for kampen skulle AGF dermed tre minutter ind i overtiden før Sebastian Grønning kom på tavlen, men da var det alt for sent.