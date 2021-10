Kom skadet tilbage: Profil misser klassiker

AGF må klare sig uden midtbanespilleren Mikael Anderson i mandagens traditionsopgør i Superligaen mod AaB.

Islændingen er vendt tilbage fra en landsholdssamling i Island med en mindre overbelastningsskade, og derfor er han ukampdygtig til opgøret mod nordjyderne.

Det skriver AGF på sin hjemmeside forud for kampen.

Anderson har været en af AGF's toneangivende spillere, siden han kom til klubben 31. august få minutter før transfervinduets lukning.

Med godt spil og to mål i fire kampe har han gjort sit for at leve op til prisskiltet som AGF's dyreste indkøb nogensinde. Ifølge B.T. og Ekstra Bladet pungede AGF ud med 15 millioner kroner for at hente den 23-årige islænding.

Mikael Anderson blev matchvinder i sin debutkamp for AGF, da han scorede det enlige mål i 1-0-sejren over Vejle 12. september. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

AGF har ikke bekræftet prisen, men AGF-direktør Jacob Nielsen har i et interview med TV3 Sport indrømmet, at klubben har betalt overpris for Anderson.

AGF-træner David Nielsen kan til gengæld glæde sig over, at han atter råder over den sydafrikanske kantspiller Gift Links, der er kommet sig efter en kort skadesperiode.

I den nordjyske lejr har cheftræner Marti Cifuentes næsten frit valg. Skadeslisten indeholder kun Lucas Andersen. Han blev korsbåndskadet i maj og kommer tidligst tilbage i forårssæsonen.

Før mandagens kamp ligger AGF på tiendepladsen, men kan med en sejr spille sig op på syvendepladsen - eller sjettepladsen med en sejr på otte mål. AaB ligger nummer tre og skal forsøge at mindske forspringet op til FCK på andenpladsen. Aktuelt er der fire point mellem holdene.